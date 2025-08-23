Paco González se solidariza con Guardiola tras su primera derrota en la Premier League: "Los jugadores son un poco japoneses"

Parecía renovado y fresco el nuevo Manchester City de Pep Guardiola, pero el ordenado Tottenham Hotspur de Thomas Frank le devolvió a la temporada pasada, a ser un equipo sin ideas, con una defensa discutible, desesperante y, sobre todo, perdedor (0-2).

Después de una convincente victoria ante el Wolverhampton Wanderers (0-4) en la jornada inicial, el City tenía un examen superior ante el campeón de la Europa League, que venía más centrado en sus problemas fuera del campo, con la pérdida de Eberechi Eze en favor de sus grandes rivales, que pendiente de lo que pasase en el Etihad Stadium.

PA / Cordon Press Entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, antes del partido de la Premier League en el Molineux Stadium, Wolverhampton.

Pudo recortar distancias el City varias veces, sobre todo con un desacertadísimo Haaland que parece haberse abonado a ser Bota de Oro un día e intrascendente al siguiente, pero toda la efervescencia que los Reijnders, Cherki y compañía generaron el primer día aquí se esfumó.

la opinión de paco gonzález

Por eso, Paco González en Tiempo de Juego, afirmó que "Guardiola tiene mérito". "Yo es que veo al City y es en la portería Guardiola; en defensa, Guardiola, Guardiola, Guardiola, Guardiola; en el centro del campo, Guardiola, Guardiola, Guardiola, Guardiola; en la delantera, Guardiola, Haland, Guardiola", continuó diciendo.

João Bravo / SPP/Sipa USA / Cordon Press Guardiola en el Mundial de Clubes

"Quitando a Haland, no digo que los demás no sean buenos jugadores. Reinders es buen jugador, el central Rúben Dias es buen jugador, Marmoush no dudo que sea buen encarador, pero son un poco Japoneses. Es el estilo de Guardiola más uno diferente que es Haland. Nada que ver con lo que brillaban hace unos años De Bruyne", finalizó diciendo el técnico español.

