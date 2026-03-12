Castellón entra en el top 100 de los mejores 'hubs' de innovación de Europa

Justo Vellón, director del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI Castellón), ha destacado en el programa Mediodía COPE la entrada de la entidad en el prestigioso ranking de los 100 mejores 'hubs' de innovación de Europa elaborado por el Financial Times. Vellón, quien ha calificado su regreso al CEEI como "volver a casa", ha señalado que se encuentra con una entidad "muy bien amueblada, porque tiene muchos proyectos y muy interesantes en marcha", tras su etapa como director del aeropuerto de Castellón.

Vellón ha ocupado en los últimos años el puesto de director general del aeropuerto de Castellón, donde ha posibilitado récord de pasajeros y de rutas que operan, con 16 destinos para este 2026. En su lugar, Raquel París ha asumido la gestión del recinto aeroportuario.

Un ecosistema en auge

Para Vellón, la provincia tiene un futuro prometedor en el ámbito tecnológico y empresarial. "Yo creo que es la provincia con más potencial de crecimiento en el mundo de la innovación y en el mundo de las startups", ha afirmado con rotundidad. Considera que los recientes logros son un fiel reflejo del dinamismo de la sociedad y el tejido empresarial castellonense.

Este reconocimiento sitúa al CEEI Castellón en el puesto 80 de los 100 mejores 'hubs' de innovación de Europa. Además, Vellón ha subrayado que la entidad cuenta con "el segundo mejor programa de aceleración de toda la Comunidad Valenciana". Estos hitos, según el director, demuestran el gran momento que vive el ecosistema innovador de la provincia.

Innovar para competir

En un contexto de alta incertidumbre geopolítica, Vellón ha insistido en la necesidad de no detenerse y buscar activamente las oportunidades. "El propio mercado evoluciona a un ritmo vertiginoso", ha explicado, por lo que las empresas deben "estar comprando innovación, tecnología, asociándote con startups" para no perder su ventaja competitiva.

Mirando al futuro

El equipo del CEEI ya trabaja con la vista puesta en el futuro. El objetivo es seguir escalando posiciones en el ranking europeo, con la meta de alcanzar el puesto 65 el próximo año. "Para eso estamos trabajando, espero que sí", ha comentado Vellón, mostrando su confianza en el "magnífico equipo" del centro.

Sin embargo, ha matizado que el interés por subir en la clasificación no es un fin en sí mismo. El verdadero objetivo, ha concluido, es que este ascenso "significará que hay más emprendedores, más startups y muchísima más innovación en las compañías", lo cual beneficiará directamente al conjunto de la provincia de Castellón.