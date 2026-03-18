Hakuna Group Music agota las entradas en Badajoz para arrancar su gira 'Pasión'

El grupo Hakuna Group Music ofrece este jueves, 19 de marzo, el primer concierto de su gira mundial 'Pasión' en el salón de actos del Seminario de San Atón de Badajoz a las 20:00 horas. El estreno ha sido un éxito rotundo, ya que las entradas se agotaron en solo 5 horas desde su puesta a la venta, generando una gran expectación en la capital pacense.

Música, poesía y contemplación

Según ha detallado el Arzobispado de Mérida-Badajoz, 'Pasión' es una representación artística que combina música, poesía y contemplación. La obra busca sumergir al espectador "en la intimidad silenciosa de Jesucristo, en el momento de su condena y muerte". En el concierto de Badajoz participarán miembros de Hakuna Group Music procedentes de Cáceres, Mérida y Badajoz.

En la intimidad silenciosa de Jesucristo, en el momento de su condena y muerte"

Tras su estreno en la capital pacense, la gira continuará su recorrido por varias ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Granada o Toledo. Además, el grupo dará el salto a América Latina, con fechas confirmadas en países como México, Argentina o Guatemala, llevando su propuesta a un público internacional.

Hakuna Grupo Music / Héctor Zurita Hakuna Group Music en Madrid

Además de su gira, Hakuna Group Music participará el próximo miércoles 25 de marzo, en la Jornada por la Vida. El acto consistirá en un Viacrucis por la Vida que tendrá lugar en el Monasterio de Santa Ana, en Badajoz, y que ha sido organizado junto a la Delegación episcopal para la Familia y Vida.