Muere un hombre de 102 años en el incendio de un ático en Murcia

Un hombre de 102 años ha fallecido este viernes por la tarde en el incendio de un ático situado en la Calle Las Palmas del barrio de San Antón, en Murcia. El fuego se ha declarado sobre las 20:10 horas por causas que todavía se están investigando.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido cerca de una treintena de llamadas que alertaban del suceso. Inmediatamente, se han desplazado hasta el lugar bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, varias patrullas de la Policía Local y cinco ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los agentes han confirmado que los vecinos del edificio, de seis plantas, estaban evacuando el inmueble. Aunque en un primer momento los sanitarios han informado de dos posibles heridos graves, finalmente solo se ha confirmado la muerte del varón centenario.

Además, varias personas han sido atendidas en el lugar por crisis de ansiedad, pero ninguna ha necesitado ser trasladada a un centro hospitalario. La investigación continúa abierta para esclarecer el origen del incendio, que por el momento se desconoce.