Cubarsí y Kika Nazareth padrinos del MIC 2026

Los jugadores del Barcelona Pau Cubarsí y Kika Nazareth han sido los protagonistas de la rueda de prensa de presentación de la 24ª edición del torneo de fútbol base MICFootball, que se disputará en la Costa Brava del 1 al 5 de abril, en un evento que se ha celebrado este viernes en Barcelona.

El defensa de L'Estanyol (Girona) ha recordado que él mismo jugó por última vez en esta competición hace solo tres años. "Es una experiencia espectacular que te acompañará toda la vida. Recomiendo a los chicos que la disfruten y hagan amigos", ha comentado.

Cubarsí ha valorado que el Barcelona tiene "las pilas cargadas" para afrontar el partido liguero de este domingo en el Spotify Camp Nou contra el Sevilla y ha remarcado su voluntad de "ampliar la ventaja de cuatro puntos" sobre el Real Madrid en el liderato.

El zaguero ha admitido que se acordó "un poco" del gol que le anularon en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, pero ha admitido que el Barça no jugó bien en el Metropolitano y eso les "tiene que servir" para el futuro.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que podrán superar el próximo miércoles al Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones tras el empate de la ida (1-1).

"Seguro que podremos pasar porque lo daremos todo y tendremos a nuestra gente. Después, siempre te tienes que encontrar a los mejores para avanzar. Venga quien venga, estaremos dispuestos a dejarnos la piel", ha valorado.

Por su parte, Kika Nazareth ha asegurado que confía en superar al Badalona Women en la Copa de la Reina (0-0 en la ida), ha afirmado que los encuentros contra el Real Madrid "son los mejores partidos por su calidad e historia", y ha calificado como "un sueño" y "una oportunidad increíble" el hecho de jugar por primera vez en el Camp Nou tras crecer admirando al Barça de Leo Messi.

El evento también ha contado con la participación del secretario general de Deportes de la Generalitat, Abel Garcia; el presidente y la directora del MICFootball, David Bellver y Maite Colomer y el alcalde de Figueres, Jordi Masquef.

El torneo contará con la participación de 464 equipos de 42 países que disputarán más de 1.100 partidos repartidos en 60 campos de 45 municipios distintos.

Entre estos conjuntos figuran representantes de La Liga como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Valencia, Espanyol, Betis y Sevilla, y otros conjuntos del primer nivel europeo: Ajax, Liverpool, Manchester United, Oporto, Braga, PSG, Juventus, Milan, Marsella, Arsenal, Leverkusen, Crystal Palace, Chelsea y Olympiacos, entre otros).