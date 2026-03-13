Barceloneta-Sant Andreu y Sabadell-Terrassa, semifinales de la Copa del Rey

Sant Andreu 11-Mataró 6

El Sant Andreu se ha clasificado para las semifinales de la Copa del Rey que se disputa en Terrassa al derrotar al Mataró (11-6) en un partido que quedó encarrilado desde el primer cuarto, gracias a un parcial de 4-0 en los primeros cinco minutos.

Tras ese arranque el equipo barcelonés ha gestionado la ventaja y hasta el final sin encontrar la resistencia que se suponía iba a presentar el equipo mataronense que solo se ha acercado en el marcador al final del periodo (4-2).

A partir de ahí, el Sant Andreu ha mantenido ventajas sin que peligrara su victoria y no solo ha mantenido la diferencia sino que la ha ido ampliando en los parciales siguientes en los que ha destacado Arnau Cunillera, máximo goleador del encuentro con tres tantos.

Con el partido bajo control, el conjunto barcelonés apenas pasó apuros en la recta final y aseguró el triunfo que supone la primera sorpresa de la competición a tenor de la clasificación y la dinámica de ambos equipos.

Barceloneta 19-Mediterrani 3

El Barceloneta, no ha tenido ningún problema para superar con excesiva facilidad al Mediterrani en un partido sin más historia que la contundente victoria del conjunto marinero que no ha encontrado ningún problema para avanzar a semifinales del torneo copero .

El equipo de Fran Fernández no ha querido dar ninguna opción al Medi y desde el inicio del partido ha salido con la intención de dejar la eliminatoria sentenciada. El resultado al descanso ya reflejaba un contundente 10-2 que dejaba sentenciado el encuentro.

Los jugadores húngaros del Barceloneta, Vince Vigvari y Gergely Burian, con seis y cuatro goles respectivamente, han liderado la exhibición ofensiva que se prolongó en la reanudación que acabó con un parcial de 5-1 en el tercer cuarto.

Solo en el último periodo, con rotaciones en los marineros, que además levantaron el pie del acelerador, el cuarto acabó con un escueto 2-0.

Sabadell 12-Barcelona 11

El Sabadell se ha clasificado para semifinales después de superar por un gol al Barcelona, en el mejor partido de la serie de cuartos de final. La clasificación de la liga , segundo y terceros, hacía prever que el choque iba a ser igualado. El primer cuarto acabó 1-0 para el equipo vallesano y al descanso el resultado era de 5-5.

Tras el receso, el Sabadell parecía romper el marcador definitivamente con un parcial demoledor: entre el final del tercer acto y el inicio del cuarto, un 0-5 construyó una ventaja que parecía definitiva (6-10).

Sin embargo, el Barcelona, que había jugado muy mal las superioridades numéricas, ha dado el último arreón con goles de Ramón, Andrade y Paul en un minuto que no han podido evitar la victoria final del CNB.

Terrassa 17-Rubí 12

El Terrassa no ha dado opción al debutante Rubí que solo ha ofrecido resistencia en el primer cuarto 4-3 para los egarenses. A partir de ahí el Terrassa ha ido mostrando su superioridad, manteniendo cómodas ventajas que oscilaban entre los cuatro y tres goles.

Al final del primer periodo correoso Rubí no se lo ponía fácil al teórico favorito que se mostraba muy acertado en las superioridades con 3 de 3. El partido comenzó a decantarse para el Terrassa en el segundo cuarto con un inspirado Bargalló que anotó tres goles de tres lanzamientos y con un Rubí que desaprovechaba las superioridades 0/5 en el hombre de más. El tercer parcial fue para el Rubí por 5-4 pero en el intercambio de goles siempre ha salido perjudicado al no poder recortar diferencias. Jordi Chico se mostró muy efectivo en esta segunda parte llegando a anotar cinco goles. El cuarto y definitivo periodo el Terrassa volvió a mostrar su superioridad para cerrar el marcador.

Semifinales: Barceloneta-Sant Andreu (Sábado 17.00 hs) y Sabadell-Terrassa (Sábado, 19.15 hs)

Final: Domingo 13.30 hs