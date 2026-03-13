La negociación del ERE de Tubos Reunidos finaliza sin un acuerdo

El periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo de Tubos Reunidos ha concluido este viernes sin acuerdo entre la dirección de la empresa y los sindicatos, tras una última reunión mantenida en Bilbao. Durante el encuentro, la compañía ha presentado una nueva propuesta que condicionaba la voluntariedad de todas las salidas a la aprobación del acuerdo mediante un referéndum entre la plantilla de la planta de Amurrio, según han confirmado fuentes sindicales.

La reunión final del proceso negociador ha arrancado a las diez de la mañana en el Palacio Euskalduna y ponía fin a un periodo de consultas que había sido prorrogado hasta este viernes. Aunque la empresa había asegurado el pasado lunes que su propuesta era “la última y definitiva”, en el encuentro de hoy ha introducido una nueva oferta vinculada a la celebración de una votación entre los trabajadores de Amurrio.

En esa propuesta, Tubos Reunidos se comprometía a que todas las salidas previstas en el ERE fueran voluntarias. Además, planteaba la creación de una comisión para estudiar la continuidad de la acería de Amurrio —cuyo cierre está sobre la mesa— y la puesta en marcha de una bolsa de empleo con compromiso de contratación durante un periodo de hasta tres años para los trabajadores afectados.

Esa oferta no se ha llegado a votar por parte de la comisión negociadora. ESK, LAB y ELA han dado por finalizado el periodo de consultas, y UGT tampoco se ha mostrado a favor. Como consecuencia, al no haber ya posibilidad de mayoría, se ha "cerrado sin acuerdo".

planta de trapaga

En la planta de Trapagaran, donde se prevén solo 27 salidas frente a las 274 de Amurrio, se votó este jueves y un 95,07% de los trabajadores apoyaron la firma del acuerdo, mientras que en la fábrica de Amurrio se había rechazado celebrar un referéndum.

ELA, LAB, ESK y UGT de Amurrio anunciaron este jueves que iban a rechazar la propuesta, lo que otorgaba mayoría al no, con siete sobre trece representantes de la comisión negociadora. Pasadas la una de la tarde, las partes estaban en un receso de la reunión y, tras su reanudación, no han modificado su postura.

tubos reunidos

Mientras, Tubos Reunidos ha afirmado que se ve "obligada" a aplicar el Expediente de Regulación de Empleo para 301 personas y a estudiar todos los escenarios que se abren "ante esta nueva situación". La empresa ha afirmado que, tras no alcanzarse ese acuerdo, rechazado por la comisión negociadora, se "complica mucho" la reestructuración de su deuda con la SEPI y entidades financieras, así como la búsqueda de financiación.

La empresa ha señalado que la comisión negociadora se ha "negado a llegar a un acuerdo que suponía un esfuerzo de la empresa por mantener la actividad y el empleo de 1.000 personas" y finalmente ha concluido este viernes el periodo de consultas del ERE.

En un comunicado, Tubos Reunidos ha señalado que, como "último intento" para la consecución de un acuerdo con la comisión negociadora, y "en consideración a que existe ya un número muy elevado de personas trabajadoras que se han adscrito a la oferta de la compañía de bajas incentivadas y prejubilaciones", ha ofrecido a la parte social que el ERE se aplique "única y exclusivamente de forma voluntaria".

La empresa ha indicado que la bajada de la demanda y, por consiguiente, la "sobreproducción que existe en la actualidad es estructural, por lo que hay que redimensionar la compañía".