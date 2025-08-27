AGROCOPE CASTELLÓN | 27 AGO 2025
Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con la falta de ayudas estatales tras la granizada de julio y el repaso a la actualidad del sector.
