AGROCOPE CASTELLÓN | 27 AGO 2025

Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con la falta de ayudas estatales tras la granizada de julio y el repaso a la actualidad del sector.

COPE Castellón

