(1-3) Así sonó en COPE Málaga la monumental victoria del Málaga en Gijón

El Málaga superó al Sporting en el primer duelo para ambos equipos en 2026 con un triunfo (1-3) en El Molinón marcado por la pegada de los malaguistas en los momentos claves del partido. Una solvencia de los de Funes que sumó su cuarta victoria y la sexta jornada sin perder. El de Loja sigue invicto.

Funes le ha cambiado la cara a todos. Este Málaga es solidario y humilde. Ha tocado tres cosas básicas, sin estridencias, sin ruido y ha logrado que todos vayan en el mismo camino. Y encima hizo mejores a jugadores que ya estaban. Chupe, Dotor, Larrubia… y con ello el malaguismo feliz.

El encuentro tuvo un comienzo en el que ambos equipos sumaron sus primeras ocasiones de peligro bajo control del balón local y posteriormente se vio un paso adelante del Málaga que sí logró traducir en gol. Chupe abrió el marcador tras una genial conducción de Larrubia, que luego se fue lesionado por una dura entrada de Brian Olivan.

partido muy completo

El comienzo del segundo tiempo deparó un Sporting más eléctrico en busca del empate y lo rozó con un tanto que anotó Nacho Martín, pero fue anulado por el colegiado por una falta previa de Otero muy discutida por jugadores y aficionados locales. Eso descompuso a los de Borja y el Málaga siguió solidario buscando gol.

COPE Málaga Siete goles lleva ya Chupe en Segunda con el Málaga.

Los decibelios en El Molinón fueron en aumento poco después, cuando un derribo sobre Dubasin en el área malaguista no se señaló con infracción. Tras esa acción, el Málaga trenzó un contragolpe que, aprovechando un error de la zaga local, acabó con el balón en botas de Chupe en el área. El delantero cordobés remató a portería y se encontró con la atajada de Yáñez, cuyo rechace desvió lo justo el roteño Adrián Niño para hacer el segundo tanto de la tarde, mientras la grada protestaba con fiereza el posible penalti que ni árbitro ni sala VOR consideraron como tal.

No es fácil hacer esto, pero si nos dejamos llevar por la euforia, ahí estaremos cerca de caernos" Juanfran Funes Entrenador del Málaga CF

El Sporting siguió insistiendo en busca del gol y meterse en el partido, encontrándolo desde los once metros después de que el colegiado, acudiendo al monitor, señalase penalti por mano de Einar Galilea en una acción tan clara como absurda. Juan Otero puso el 1-2 en el marcador. Luego llegó la roja a Olivan y sentenció a la contra Lobete haciendo el tercero del Málaga que iguala el marcador del año pasado y puede que incluso supere los puntos de la primera vuelta del año pasado. El Málaga sigue en estado de felicidad.