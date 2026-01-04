Aemet activa aviso amarillo en Campo de Cartagena y Mazarrón por fuertes lluvias y oleaje
Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado y olas que podrían alcanzar los 3 metros de altura en el litoral
Cartagena - Publicado el
1 min lectura0:35 min escucha
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes dos avisos de nivel amarillo en los municipios del Campo de Cartagena y Mazarrón. Las alertas corresponden a fuertes lluvias y fenómenos costeros que afectarán a la zona durante la jornada.
Precipitaciones intensas
El primero de los avisos, referente a las lluvias, prevé una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Según ha informado la Aemet, este episodio se mantendrá vigente desde la medianoche hasta las 9:00 horas del lunes.
Fuerte oleaje en la costa
De forma paralela, se ha activado una segunda alerta amarilla por fenómenos costeros. Se espera viento del nordeste con fuerza 7, que podría alcanzar velocidades de entre 50 y 60 km/h, y olas de entre 2 y 3 metros. Este aviso se prolongará durante 24 horas, desde las 00:00 horas del lunes hasta la medianoche del martes.
