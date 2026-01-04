Borja Jiménez sobre el arbitraje ante el Málaga: "Ha habido jugadas raras"

El entrenador del Sporting de Gijón, Borja Jiménez, ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota de su equipo frente al Málaga CF, en un encuentro que ha calificado como "muy extraño".

El técnico ha señalado que el equipo no se siente cómodo cuando se enfrenta a "muchas cosas que nos desestabilizan, que son externas", refiriéndose a un contexto de partido en el que sienten que no tienen el control y que, en su opinión, no les beneficia.

Un partido extraño

Más allá de las decisiones arbitrales, Jiménez ha reconocido que no han hecho "buen partido". Ha explicado que el equipo ha estado "regular en las áreas" y ha cometido errores claros que un rival como el Málaga no perdona.

"No se puede conceder tanto en esta categoría y tan claro", ha lamentado el técnico, quien considera que el conjunto andaluz les ha ganado "con claridad" en un mal día para los suyos.

Es un partido con muchas acciones raras, pero, bueno, es así y mala suerte" Borja Jiménez Entrenador del Sporting de Gijón

La polémica arbitral

Aunque ha afirmado no hacer valoraciones arbitrales, el entrenador ha repasado varias jugadas controvertidas. "Es un partido con muchas acciones raras, pero, bueno, es así y mala suerte", ha comentado.

Jiménez ha puesto el foco en el gol anulado a Nacho Martín, el posible penalti a Dubasín y ha mostrado sus dudas sobre el tercer gol del Málaga: "Me gustaría entender el tercer gol, porque el punto de partida es fuera de juego, y creo que cambiaron la la normativa, pero igual estoy equivocado".

Cuando tú sientes que que lo que está ocurriendo no no es normal, pues tiendes a alterarte" Borja Jiménez Entrenador del Sporting de Gjón

Según Borja Jiménez, este cúmulo de decisiones dudosas ha afectado anímicamente a sus jugadores. "Los chicos no entendían algunas decisiones, y eso los ha llevado a ponerse más más nerviosos, a no manejar bien las situaciones", ha explicado.

El técnico considera esta reacción como algo natural: "cuando tú sientes que que lo que está ocurriendo no no es normal, pues tiendes a alterarte, y hoy nos ha pasado a nosotros".

La expulsión de Oliván

Finalmente, sobre la expulsión de Brian Oliván en su debut, el entrenador ha admitido no haber visto bien la jugada, pero ha opinado que no le parece que "una falta en esa altura del campo pueda tener tanta trascendencia como para ser roja".

Ha concluido asegurando que, aunque "no era el debut que él esperaba ni nosotros tampoco", deben seguir trabajando sin darle más importancia.