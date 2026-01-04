La leyenda de Dire Straits revive en Cartagena con su mayor homenaje

Cartagena tiene una cita con la nostalgia y la potencia del directo más puro. El próximo 23 de enero, las paredes del Auditorio El Batel retumbarán con los acordes de bROTHERS iN bAND, el considerado como el mayor homenaje a dIRE sTRAITS. El espectáculo se enmarca en la gira «Brothers in Arms 40th Anniversary», una experiencia inmersiva que rinde tributo a la gira mundial original de 1985 y 1986.

Un éxito internacional que calca a Knopfler

Tras un 2025 de vértigo con 67 actuaciones en nueve países y una interminable lista de ‘sold outs’, la formación aterriza en Cartagena para demostrar por qué la crítica internacional los sitúa en una liga propia. Liderados por el virtuosismo de Angelo Fumarola, cuya mano derecha es capaz de calcar el mítico ‘fingerpicking’ de Knopfler, la banda ofrece un espectáculo donde la luz, el sonido y la emoción se fusionan.

Una producción de alto nivel

Esta parada en Cartagena forma parte de un tour internacional de 2026 que ya ha desatado la euforia con más de 22.000 entradas vendidas por adelantado. El público de El Batel podrá sumergirse en una producción de alto nivel técnico que recrea con exactitud la atmósfera del disco más vendido de la banda británica, garantizando un viaje emocional a través de sus himnos.