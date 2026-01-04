Los escolares de la Subbética se convierten en guardianes de las estrellas

La Mancomunidad de la Subbética ha impulsado la actividad “Guardianes de la Subbética” en los colegios de la comarca para acercar la astronomía al alumnado de 5º y 6º de primaria. La iniciativa, desarrollada por la empresa Dxocio, ha llegado ya al CEIP Nuestra Señora de la Expectación de Encinas Reales y al CPR Blas Infante de Zambra.

Aprender jugando con las estrellas

Las aulas se han transformado en observatorios donde los escolares aprenden por qué la comarca es un lugar privilegiado para ver el cielo. A través de dinámicas participativas, los estudiantes descubren los puntos Starlight de la Subbética y la importancia de reducir la contaminación lumínica.

Escolares

El proyecto incluye el juego “Luces que ciegan, estrellas que brillan”, que demuestra cómo el exceso de luz artificial oculta el firmamento. También, con la actividad “Cazadores de constelaciones” y el uso de aplicaciones, los alumnos aprenden a identificar figuras como la Osa Mayor o Orión.

Conectados con el cielo

“Guardianes de la Subbética” forma parte del programa Conectados con el Cielo, una iniciativa más amplia que surge tras la certificación de la comarca como Destino Starlight. Su objetivo es sensibilizar a la población y poner en valor el cielo nocturno como recurso natural, cultural y turístico.

Este programa marco también incluye otras acciones como el Concurso de Fotografía “Cielos de la Subbética”, actividades en miradores de Zuheros y Carcabuey y talleres para empresas turísticas, buscando consolidar la comarca como un referente en astroturismo.