Un tiroteo mortal reaviva el miedo en el barrio del Pla de Alicante

La muerte de un hombre de 59 años por un disparo de bala en la noche de este miércoles ha reavivado la sensación de inseguridad en el barrio del Plá de Alicante. El suceso, ocurrido en un balcón de la calle Enrique Monsonis, ha puesto de manifiesto una situación que los vecinos y comerciantes vienen denunciando desde hace tiempo. "Es una situación muy problemática", ha afirmado José Moreno, presidente de la Asociación de Comerciantes del Plá-Carolinas, quien asegura que llevan "un año denunciando lo que está sucediendo".

Un problema que viene de lejos

Hace justo un año, una reyerta multitudinaria que se saldó con doce detenidos, ocho de ellos menores, ya puso en alerta al barrio. Un año después, José Moreno asegura que, aunque perciben "más controles policiales", sobre todo de "policía secreta", los problemas de fondo persisten. "Los problemas siguen igual", lamenta Moreno.

El 'triángulo del miedo'

Moreno describe un 'triángulo del miedo' formado por las plazas de Manila, Bola de Oro y la zona de Palmeretes Bajas. Según explica, los grupos de jóvenes se mueven entre estas zonas para esquivar la presencia policial. "Cuando llega la policía a una plaza, se van a la otra", detalla. Los delitos más comunes son los "hurtos y robos" y los "tirones de bolsos", lo que ha generado un clima de temor entre los residentes.

Este clima de inseguridad afecta de manera directa a los comercios de la zona. Moreno confirma que se siguen instalando sistemas como el 'botón del pánico' para proteger a los empleados, especialmente a las "chavalas jóvenes que se asustan", porque los ladrones "entran, pillan lo que sea y salen corriendo", a menudo a bordo de patinetes.

El miedo también se ha apoderado de las personas mayores. Según Moreno, a partir de las seis de la tarde, muchos ancianos "ya no quieren salir a la calle", sobre todo en el entorno de la calle Barcelona, donde hay un centro de mayores. Describe cómo algunas zonas se convierten en un hervidero de "gentuza con todo tipo de trigamanejes".

Moreno añade un nuevo factor de preocupación: los pisos tutelados en el barrio. Critica que cuando los residentes "no están controlados", salen a la calle "a hacer lo que les viene en real gana", lo que genera más conflictos. Este es, a su juicio, "otro gran problema" que se suma a la lista.

La investigación, abierta

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer el homicidio del hombre de 59 años, sin que por el momento se hayan producido detenciones. Aunque los comerciantes agradecen que hay "mucha más presencia policial", lamentan que sea una solución temporal. "En el momento que la policía se marcha, pues vuelven a las andadas", concluye Moreno.