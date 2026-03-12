Tiroteo mortal en un barrio de Alicante: un hombre es abatido desde la calle mientras estaba en su balcón

Un hombre de 59 años ha fallecido en la noche de este miércoles tras recibir un impacto de bala. Los hechos han ocurrido sobre las 22:00 horas, cuando la víctima se encontraba en el balcón de su domicilio, situado en el barrio de Carolinas Altas, en Alicante.

La investigación, en manos de la Policía Nacional

El suceso ha tenido lugar en la calle Enrique Monsonis, junto al Bulevar del Pla. La víctima, de nacionalidad colombiana, fue tiroteada desde la vía pública en circunstancias que ya investiga la Policía Nacional. Por el momento, no se han producido detenciones relacionadas con el caso.

Los servicios de emergencias se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde trataron de efectuar las labores de reanimación a la víctima, aunque finalmente no tuvieron éxito. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para practicarle la autopsia.