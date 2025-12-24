COPE
Así ha despertado la sede del PP en la Finestrat de Juanfran Pérez Llorca

Manos ensangrentadas, restos de barro en el suelo y un mensaje: "Fàcil llavar cares"

La sede del PP en la localidad alicantina de Finestrat ha amanecido este miércoles con pintadas. Manos ensangrentadas, restos de barro en el suelo y el mensaje de "fàcil llavar cares". Estos actos vandálicos se producen en la que hasta hace pocas fechas era la casa de Juanfran Pérez Llorca, el nuevo jefe del Consell. 

El president de la Generalitat Valenciana ya ha condenado los hechos a través de la red social X.  "En nuestra democracia no hay espacio para ningún tipo de violencia", ha explicado Pérez Llorca, quien ha añadido: "Este vandalismo no tiene ninguna justificación. Condeno este acto violento y la intimidación, y mando mi apoyo a los compañeros del PP en Finestrat. Mi Gobierno siempre estará al lado de la convivencia y el respeto". 

Las nuevas generaciones del PP también han salido al paso de este incidente y han apuntado a un grupo independentista como autores de los hechos.  "Una vez más, la izquierda radical rechaza el mandato de las urnas, que le dio al PP una mayoría absoluta en Finestrat que ellos jamás tendrán", explican en redes sociales.

