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Miguel Lechuga llama a sembrar esperanza y paz en Cuaresma

Una invitación a cambiar el corazón a través de pequeños gestos y acciones humildes para transformar nuestro entorno y encontrar a Dios en cada rostro humano

CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 20 MARZO 2026 |
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CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 20 MARZO 2026 |

Ángel López

Jaén - Publicado el

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En su reflexión semanal 'Caminar en Mayúsculas', Miguel Lechuga ha propuesto aprovechar la Cuaresma, un tiempo de conversión, para cambiar el corazón y convertirse en sembradores de semilla de esperanza. La propuesta se centra en transformar el día a día mediante acciones concretas que reflejen un cambio interior profundo.

Semillas para el día a día

Lechuga invita a sembrar la semilla de la paz en todos los ámbitos de la vida, como la familia, el lugar del trabajo y los espacios de ocio. También llama a apostar por la alegría de vivir y a sembrar la semilla de la vida, promoviendo una existencia plena y con sentido.

Otro de los puntos clave es sembrar la semilla de la liberación. El autor señala la importancia de liberarse para no ser "esclavos del dinero, la droga, la pornografía o incluso de las redes sociales", adicciones que alejan a la persona de su verdadera libertad.

Que os améis unos a otros como yo os he amado"

La búsqueda de lo esencial

La reflexión también pone el foco en sembrar la semilla de la cercanía, que implica cultivar la paciencia y estar al lado de los más vulnerables, como enfermos, descartados o lo último de la sociedad. Además, se anima a buscar lo que dura y te aleja de lo efímero y superficial, así como a descubrir la presencia de Dios en cada rostro humano.

Finalmente, Lechuga subraya que la máxima expresión de esta transformación es sembrar la semilla del amor, para testimoniar el estilo de Jesús. En este sentido, recuerda el mandamiento: "que os améis unos a otros como yo os he amado". La clave, concluye, reside en ser sembradores de esperanza a través de pequeños gestos, con palabras sencillas y acciones humildes.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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