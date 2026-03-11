La Policía Nacional, premio cofrade de COPE Motril, desvela las claves para una Semana Santa segura en Motril

La Policía Nacional ha sido galardonada con uno de los II Premios Cofrades que entrega Cope Motril por su indispensable labor durante la Semana Santa. El comisario jefe de Motril, José Luis Delgado, recogerá el premio el próximo viernes, 13 de marzo, en el Teatro Calderón de la Barca, en reconocimiento al trabajo que el cuerpo desarrolla durante todo el año y, en especial, en estas fechas.

La Policía Nacional desvela las claves para una Semana Santa segura en Motril

Doble faceta en Semana Santa

La colaboración policial durante la Semana Santa motrileña tiene una doble faceta: un dispositivo de seguridad y una representación institucional. El dispositivo se centra en la presencia de personal uniformado para facilitar la entrada y salida de los pasos de los templos y vigilar los puntos con mayor aglomeración de personas. Además, la Policía Nacional también desfila como representación junto a la hermandad de Pasión y Amargura en la jornada del Jueves Santo.

Consejos clave de autoprotección

Ante las grandes aglomeraciones, el comisario Delgado ha hecho hincapié en la importancia de la prevención. Ha recomendado enseñar a los menores a acudir a un agente en caso de extravío y, si es posible, que lleven un número de teléfono escrito en el antebrazo para un contacto rápido con sus familiares.

Para proteger las pertenencias personales, se aconseja llevar los bolsos cerrados y en la parte delantera, a modo de bandolera, y utilizar los bolsillos delanteros para guardar la cartera o el móvil. En caso de estampidas o altercados, Delgado insiste en que es crucial

Vivimos en una ciudad muy tranquila, con unos niveles de delincuencia bajos" José Luis Delgado Comisario Jefe de la Policía Nacional en Motril

El comisario ha destacado que, más allá de estos consejos, Motril es un lugar seguro. "Podemos hablar con datos objetivos de que vivimos en una ciudad muy tranquila, con unos niveles de delincuencia bajos", ha afirmado. De hecho, los índices de criminalidad se encuentran 10 puntos por debajo de la media nacional y en lo que va de año, los hechos delictivos han bajado un 16%.

La Policía Nacional desvela las claves para una Semana Santa segura en Motril

Una policía solidaria y cercana

Además de sus tareas de prevención e investigación, la Policía Nacional de Motril participa activamente en la sociedad. A través del Plan Director, imparten ponencias en centros escolares sobre temas como la ciberseguridad, y colaboran con asociaciones de vecinos, buscando siempre la participación ciudadana.

Queremos un proyecto sólido y fiable al que irá destinado este dinero" José Luis Delgado

Una de sus iniciativas más exitosas es la carrera solidaria Ruta 091, cuya primera edición recaudó 13.500 euros para Down Granada. La próxima carrera será el 27 de junio y buscará superar esa cifra para otra asociación que lo necesite. "Queremos un proyecto sólido y fiable al que irá destinado este dinero", ha explicado el comisario sobre el proceso de selección de la entidad beneficiaria.