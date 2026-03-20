El Hospital Doctor Balmis de Alicante opera con éxito a un bebé de un año mediante cirugía robótica

Doctor Jerónimo Gonzálvez, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica: "La posibilidad de realizar este tipo de cirugías en niños de tan corta edad abre nuevas perspectivas de tratamiento".

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General Universitario Doctor Balmis ha marcado un nuevo hito en la medicina autonómica al intervenir con éxito a un niño de un año y poco más de 10 kilos de peso mediante cirugía robótica. Se trata del paciente más joven operado con esta tecnología en la Comunitat Valenciana, al que se le ha practicado una intervención para solucionar un problema congénito renal. Tras meses de seguimiento, el menor se encuentra en perfecto estado de salud.

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, ha subrayado que “el éxito de esta intervención refleja el compromiso del Hospital Doctor Balmis con la innovación y la excelencia en la atención pediátrica. El equipo de Cirugía Pediátrica ha situado al hospital entre los referentes nacionales en técnicas quirúrgicas avanzadas para niños”.

El éxito de esta intervención refleja el compromiso del Hospital Doctor Balmis con la innovación y la excelencia en la atención pediátrica" Francisco Soriano Gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General

Nuevas perspectivas en cirugía pediátrica

Desde la puesta en marcha del programa a mediados de 2024, el Servicio de Cirugía Pediátrica ha intervenido a más de una treintena de pacientes con el sistema Da Vinci. El doctor Jerónimo Gonzálvez, jefe del Servicio, destaca las ventajas de esta técnica: “La precisión del robot, la visión ampliada que ofrece al cirujano y la reproducción de los movimientos de las manos que realiza el robot permiten intervenciones de gran complejidad con resultados excelentes y una recuperación temprana de los niños, que son dados de alta entre 24 y 48 horas después de la cirugía”.

Gracias a este programa, el Hospital Doctor Balmis se convirtió en el primero de la Comunitat Valenciana en aplicar esta técnica en menores y se sitúa entre los pioneros de España en cirugía robótica pediátrica. Comparte este reconocimiento con centros de prestigio como el Reina Sofía de Córdoba, el Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona, el Clínico San Carlos de Madrid y el Universitario Central de Asturias.

Aplicaciones y beneficios de la técnica

El doctor Gonzálvez detalla que las patologías más frecuentes tratadas con el robot Da Vinci incluyen colecistectomías, cirugía antirreflujo, teste intraabdominal, patología renal congénita y, más recientemente, esplenectomías. “Las primeras cirugías se realizaron en mayores de siete años, pero conforme el equipo ha adquirido experiencia, la edad de los pacientes ha ido disminuyendo”, sostiene el especialista. El equipo acreditado está formado por los doctores Gonzálvez, Patricia Deltell, Natalia Gallego y Carlos Hernández.

La cirugía robótica es la evolución más avanzada de la cirugía mínimamente invasiva. El sistema Da Vinci Xi permite una disección más precisa, preservando estructuras vitales y reduciendo complicaciones como el sangrado y el dolor. Esto se traduce en una estancia hospitalaria más corta y una recuperación acelerada, permitiendo la reincorporación del menor a su vida cotidiana en menos tiempo.

Actualmente, cinco servicios del Hospital Doctor Balmis utilizan el robot Da Vinci: Cirugía General, Urología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía Torácica y Cirugía Pediátrica. En total, el hospital ha superado las 600 intervenciones robóticas desde su implantación, consolidando su posición como un centro puntero en esta tecnología en España.