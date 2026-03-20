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Operativo policial en Cerro de Reyes tras los últimos tiroteos en Badajoz

La Policía Nacional blinda el Cerro de Reyes en busca de armas tras los últimos episodios violentos en una vivienda de la calle Grecia 

19/02/2026 Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).POLITICA Kike Rincón - Europa Press

Europa Press

Policía Nacional 

Lourdes Baquero

Badajoz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Policía Nacional ha intensificado su lucha contra los últimos acontecimientos violentos que han tenido lugar en Badajoz, en los barrios de San Roque y Cerro de Reyes, con un importante operativo policial desarrollado a primera hora de este viernes. Sobre las 06:30 horas, los agentes han iniciado un registro en una vivienda de la calle Grecia, en el Cerro de Reyes, en el que todavía se encuentran. 

Un amplio despliegue policial

El dispositivo ha contado con un gran número de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), apoyados por tres furgones policiales, además de efectivos de Policía Judicial y guías caninos. El objetivo principal de la intervención es localizar pruebas relacionadas con los últimos episodios violentos, en especial las armas que pudieran haber sido utilizadas en los tiroteos que se han producido en la zona hace unos días.

Durante el registro, la calle ha permanecido completamente acordonada para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los investigadores. Solo se ha permitido el acceso a los residentes de la zona.

Este despliegue se enmarca en las actuaciones que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo en Badajoz para frenar el repunte de incidentes violentos y reforzar la seguridad en los barrios más afectados. Por el momento, se desconoce si hay nuevos detenidos y la investigación continúa abierta.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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