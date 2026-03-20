Sebastià Roser te acerca cada semana la cultura y tradiciones populares en COPE Mallorca
Roser nos cuenta desde los tiempos de siembra en el campo a las propuestas festivas en Calvià o los primeros actos de la Semana Santa palmesana
Cristina Requena
Mallorca - Publicado el
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