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Sebastià Roser te acerca cada semana la cultura y tradiciones populares en COPE Mallorca

Roser nos cuenta desde los tiempos de siembra en el campo a las propuestas festivas en Calvià o los primeros actos de la Semana Santa palmesana

Procesión de estandartes de Codradías de Semana Santa de Palma
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Sebastià Roser

Cristina Requena

Mallorca - Publicado el

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