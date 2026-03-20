José María Nieto ante el reto de pregonar la Semana Santa de Valladolid: "hacerlo ameno"
El humorista gráfico, pregonero de este año, busca ofrecer un discurso ameno y variado
Valladolid - Publicado el
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El humorista gráfico e ilustrador de prensa del diario ABC, José María Nieto, es el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Valladolid este año. El acto tiene lugar hoy a las ocho de la tarde en la Catedral de Valladolid y se podrá seguir en un programa especial en COPE. Nieto ha confesado sentirse muy emocionado y apabullado por la responsabilidad.
A pesar de que ha aclarado que no es cofrade, el pregonero siente un profundo arraigo por el patrimonio, la cultura y la significación social que tiene la Semana Santa para su ciudad. Nieto, licenciado en Bellas Artes y galardonado con premios como el Mingote, mantiene un fuerte vínculo con su ciudad natal a través de su obra.
Un pregón para no aburrir
No aburrir"
Humorista gráfico
El humorista ya medita sobre el mensaje principal de su discurso, y su objetivo prioritario es claro: cumplir el "primer mandamiento de la profesión periodística: no aburrir". Su intención es ofrecer un pregón ameno y variado, consciente de que se trata de un discurso largo en un espacio solemne.
Para ello, abordará la Semana Santa desde una doble vertiente. Por un lado, está la de la devoción y la fe, y por otro, la vivencial, al tratarse de un evento clave de su ciudad que ha vivido "desde pequeño".
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