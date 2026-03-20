Josan González extrae el "aprendizaje" de la eliminación en Copa y se aferra a la Liga

El Pozo Murcia Costa Cálida ha concluido su andadura en la Copa de España tras caer por 4-1 frente a Jaén Paraíso Interior, perdiendo así su segunda oportunidad de título de la temporada. Su entrenador, Josan González, ha comparecido para analizar lo ocurrido, reconociendo la superioridad del rival: "Han hecho un grandísimo partido y nosotros no hemos encontrado la manera de meterle mano".

Un partido totalmente diferente

El técnico ha querido diferenciar esta derrota de otras anteriores, destacando la actitud de sus jugadores. "Hoy creo que ha sido un partido totalmente diferente. Hemos competido, hemos dominado muchísimas fases del partido", afirmó. Sin embargo, ha señalado que tuvieron "dos opciones muy claras de estrategia en el primer tiempo para adelantarnos", algo que "hubiera cambiado el partido". González también ha elogiado el planteamiento de Jaén, un rival que "prepara a fuego esta competición".

No nos vale para nada el nombre, que no nos vale para nada el escudo" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida

Para el entrenador, la lección es clara: el talento no es suficiente si no se iguala la intensidad del contrario. "El aprendizaje es que no nos vale para nada el nombre, que no nos vale para nada el escudo", sentenció. Es necesario, según él, "igualar toda esa parte del otro fútbol sala, que es competir, que es sus segundos balones, que es los goles", reconociendo que "metiendo un gol era muy muy difícil pasar la eliminatoria".

La Liga como único objetivo

Con la Copa finalizada, todas las miradas se centran en el único trofeo que queda en disputa. "Nos queda la liga, nos tenemos que aferrar a ella con uña y diente", ha declarado el técnico. Josan González se ha mostrado convencido de que estas experiencias negativas servirán para madurar. "Estoy seguro de que estos partidos que estamos perdiendo nos van a ayudar a llegar a esa fase final de la liga con mayor experiencia para competir".

Si algo bueno tiene el deporte, es que enseguida tenemos otra oportunidad" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida

Finalmente, el entrenador ha enviado un mensaje de optimismo y ha pedido a la afición que mantenga la fe en el proyecto. "Si algo bueno tiene el deporte, es que enseguida tenemos otra oportunidad", ha recordado. Por ello, pide a los seguidores "que sigan creyendo", porque el equipo "respira ilusión" y tiene "una identidad muy clara" con la que seguirá luchando durante los 40 minutos de cada partido.