Un ciego baja la escalera del Metro de Madrid y no puede creer lo que se encuentra debajo de la barandilla: "¿En serio esconden esto?"

El Metro de Madrid es uno de los más antiguos y extensos de Europa, con más de 300 estaciones repartidas a lo largo de casi 300 kilómetros. Cada día, miles de personas lo utilizan para ir al trabajo, a casa o simplemente moverse por la ciudad. Sin embargo, no todo el mundo ve lo mismo cuando baja sus escaleras o recorre sus pasillos. Literalmente.

Este sistema de transporte, tan familiar para la mayoría, esconde curiosidades sorprendentes que muchos ni siquiera notan… salvo que lo mires —o lo toques— con otra perspectiva. Y eso es justo lo que ha hecho el influencer y crítico gastronómico Jonatan Armengol (@armengoljonatan en Instagram), una figura muy conocida en redes sociales por visibilizar cómo es vivir el día a día sin ver.

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 El Metro de Madrid tiene varias sorpresas ocultas

LO QUE ENCUENTRA JONATAN Y A LO QUE NO DA CRÉDITO: "AQUÍ DEBAJO..."

En un vídeo que se hace viral en redes sociales, Armengol revela un detalle que pasa desapercibido incluso para quienes van con los ojos bien abiertos: debajo de algunas barandillas del Metro hay placas con información en Braille.

El influencer, que es ciego, explica que descubre esta curiosidad gracias a uno de sus seguidores, y se lanza a comprobarlo él mismo. En una de las bocas de metro, mientras baja las escaleras, se detiene y lo confirma con sus manos: “Aquí debajo hay braille… está un poco escondido”, comenta con cierta ironía.

Lo sorprendente no es solo que exista esta información táctil, sino dónde y cómo está colocada. Las placas están “boca abajo”, pegadas justo debajo de las barandillas metálicas, en un ángulo difícil de localizar y aún más complicado de leer.

Armengol no oculta su asombro: “Lo han puesto boca abajo… será para que no se moje, digo yo”, comenta entre risas. Aunque valora el esfuerzo —“por lo menos es de metal, no se lo pueden cargar fácilmente”— también señala lo absurdo de que esté tan escondido. ¿Cómo se supone que alguien con discapacidad visual debe encontrarlo si no sabe que está ahí?

Debajo de las barandillas hay información en braille... pero está al revés" Jonatan Armengol Creador de contenido en redes

EL PROPÓSITO DEL BRAIlLE EN LAS BARANDILLAS DEL METRO DE MADRID

En las placas aparece información sobre las líneas de metro a las que pertenece esa entrada concreta, como la Línea 3 (Villaverde Alto), o conexiones con otras como Moncloa (Línea 6), Usera (Línea 6) o Arganzuela Planetario. Un dato útil… si se pudiera localizar con facilidad.

Aunque no hay una explicación oficial aún, algunos usuarios especulan que la ubicación y orientación de estas placas se hace para evitar que el Braille se desgaste con la lluvia o el roce, al estar protegidas bajo la barandilla. Sin embargo, esto plantea un problema mayor: la accesibilidad se vuelve inútil si no es accesible en la práctica.

Jonatan, con su habitual humor, lo resume así: “El misterio no es qué dicen, sino cómo se supone que llegamos a leerlas”. Y es que lo más curioso no es el contenido de las placas, sino el hecho de que estén tan mal situadas que parecen un secreto mal guardado.

Alamy Stock Photo El braile es esencial para muchas personas

Este descubrimiento no es solo una anécdota simpática: sirve como una llamada de atención sobre la accesibilidad en los espacios públicos. En teoría, colocar información en Braille es una buena práctica, pero si se hace de forma que nadie pueda localizarla fácilmente, pierde todo su valor.

Así que la próxima vez que bajes por las escaleras del Metro de Madrid, mira (o toca) bajo la barandilla. Quizá encuentres algo que estaba ahí todo el tiempo… esperando que alguien lo leyera. Aunque fuera boca abajo.