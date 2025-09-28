Europa roza la victoria en la Ryder

El equipo europeo, con el español Jon Rahm protagonista en la sesión matutina, siguió con su sinfonía este sábado en el Black Course de Bethpage (Farmingdale, Nueva York) y roza la victoria de la Copa Ryder, al llegar al último día de competición por delante 11.5-4.5, a 2.5 puntos del título.

Europa ganó tres de los cuatro partidos de foursomes que abrieron el día y tres de los cuatro fourball que cerraron la jornada en Bethpage.

Rahm aportó un punto para el equipo europeo, al ganar junto a Tyrrell Hatton en foursomes, pero perdió junto a Sepp Straka en fourball, en la única derrota de su equipo en los cruces de la tarde.

A Europa le bastará con ganar dos partidos y empatar uno de los doce partidos de modalidad 'match play' este domingo para revalidar la corona conquistada el año pasado en Roma.

La Ryder Cup se disputa en el Bethpage Black de Nueva York hasta este domingo, con el primer equipo en alcanzar los 14.5 puntos que levantará la copa. En caso de empate a catorce, Europa retendrá el título en calidad de defensora de la corona.

Este domingo habrá doce enfrentamientos, mano a mano, en la modalidad de 'match play'. Compiten hoyo por hoyo y el que gane en cada uno se lleva un punto, en vez de sumar el total de golpes en un recorrido ('stroke play'), el formato habitual en las competiciones de golf.