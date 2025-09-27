COPE
Vitinha y Kvaratskhelia se retiran lesionados a cuatro días del PSG - Barcelona

El jugador portugués fue sustituido por Hakimi a los 35 minutos por una posible lesión muscular, mientras que el georgiano sufre una lesión en el muslo.

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Vitinha, centrocampista del París Saint-Germain, se lesionó durante el partido que disputa su equipo frente al Auxerre y podría perderse el choque que disputará su equipo el próximo miércoles ante el Barcelona correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones.

El jugador portugués fue sustituido por Achraf Hakimi a los 35 minutos de un duelo que su equipo ganaba 1-0 con un gol de Illia Zabarnyi. Con una posible lesión muscular, pidió el cambio y fue sustituido por su el lateral marroquí.

Tras Vitinha fue Khvicha Kvaratskhelia quien fue sustituido al descanso, y según apunta L'Equipe, el jugador se retiró visiblemente lesionado en la parte superior del muslo. Bradley Barcola lo sustituyó.

Al final de la primera parte, el extremo georgiano, aparentemente cojeando y discutiendo con el cuerpo técnico parisino, fue víctima de una fuerte entrada de Marvin Senaya, quien fue amonestado en el acto.

De confirmarse ambas ausencias ante el Barcelona, Vitinha y Kvaratskhelia se unirán a una larga lista de bajas: Joao Neves, Marquinhos, Doué, Dembélé y Kamara engrosarán junto al jugador portugués una nómina de ausencias relevantes para el equipo dirigido por Luis Enrique Martínez.

