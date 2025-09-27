El Real Madrid sufre para ganar a La Laguna Tenerife y peleará contra el Valencia Basket por la Supercopa Endesa

El Real Madrid, en el debut oficial de Sergio Scariolo en el banquillo, venció con mucho suspense a un competitivo La Laguna Tenerife (72-71) este sábado en Málaga, en una eliminatoria resuelta en los últimos segundos después de ir perdiendo hasta de catorce puntos, y jugará su octava final de Supercopa ACB consecutiva este domingo (19.00 horas) contra el Valencia Basket.

Sergio Scariolo jugará su cuarta final como técnico del Real Madrid, la última en 2001. El recién fichado Trey Lyles y el joven ala-pívot Izan Almansa fueron sus descartes y los más destacados fueron el mencionado Deck (doce puntos y 19 de valoración), Edy Tavares (ocho puntos y siete rebotes) y Andrés Feliz en momentos puntuales del último cuarto.

unicaja - valencia

El Valencia Basket se impuso (87-93) al Unicaja para avanzar a la final de la Supercopa Endesa en la edición 2025 que se disputa en el Martín Carpena, una gran remontada 'taronja' ante el anfitrión y vigente campeón del primer torneo doméstico de la temporada.

Los de Pedro Martínez pusieron la primera piedra para empezar con un título la segunda campaña con el técnico catalán al frente. El regreso del campeón de Liga en 2017 ilusionó y no se concretó en metales, pero el Valencia, con su nueva casa del Roig Arena, refuerzos y objetivos altos, volvió con buena mano.

Sin Jean Montero, Xabi López-Arostegui, Brancou Badio o Yankuba Sima, el equipo 'taronja' supo rehacerse al fuerte inicio local, culminó una remontada de once puntos en el inicio del segundo cuarto (29-18) y dominó tras el descanso. Una de esas caras nuevas Omari Moore, con 20 puntos y 26 de valoración, lideró al Valencia, que no echó de menos a su base estrella Montero e insistió con su filosofía ofensiva hasta que entraron más triples que al rival.

Los de Ibon Navarro confiaban en la dinámica competitiva de tener que preparar la Intercontinental, como el año pasado lograron el doblete de títulos, pero la Supercopa se les atragantó, pese a la gran primera mitad de David Kravish y Chris Duarte. La transición malagueña hizo daño pero Valencia siguió a lo suyo hasta encontrar ritmo, solidez defensiva y acierto.