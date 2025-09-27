Adu Ares evita el triunfo del Deportivo en el tiempo de descuento

El Eibar sigue invicto este año en Ipurua gracias al gol en el añadido de Adu Ares que evitó la victoria del Deportivo (1-1) y que deja en el aire, a expensas del partido del Cádiz, el liderato en la segunda categoría del fútbol español.

La buena racha del conjunto coruñés, que llegó a Eibar con tres victorias seguidas y en lo alto de la clasificación, se estancó en el choque de la séptima jornada a pesar de que llevó el peso del partido y el dominio. De hecho, la primera jugada de peligro del partido fue para el Depor y estuvo protagonizada por Yeremai en el minuto 5 tras un saque de falta que se fue alto.

El Eibar no tardó en responder tras un saque de esquina que cabeceó fuera Bautista. Clara declaración de intenciones de los dos equipos ya desde los primeros compases de apostar por el fútbol ofensivo.

En el minuto 12 el colegiado decretó penalti por un derribo dentro del área de Marco Moreno sobre Stoichkov. Lo lanzó Yeremai que adelantó a su equipo en el minuto 14 al colocar el balón alto en el ángulo izquierdo, mientras que Magunagoitia se lanzó al lado derecho. Las cosas ya se ponían pronto de cara para el Depor cuando aún no había transcurrido el primer cuarto de hora.

Los gallegos quisieron aprovechar el desconcierto armero y en un rápido contragolpe Mulattieri pudo aumentar la cuenta del Depor. Guruzeta trató de despertar a su equipo con una galopada que culminó con un disparo desviado por la derecha.

El partido estaba en una dinámica plenamente ofensiva. La siguiente jugada fue un disparo de Yeremai que se fue por la derecha. En los minutos finales el Deportivo optó por amarrar su ventaja para irse al descanso por delante en el marcador.

Guruzeta trató de impedirlo en el minuto 43 con un disparo flojo bajo los tres palos que detuvo sin problemas el meta visitante. Aún tuvo otra Guruzeta a falta de 20 segundos todavía más clara ya que su remate salió lamiendo el poste izquierdo.

Empezó la segunda mitad con un tiro con intención, pero flojo, del recién entrado sobre el terreno Adu Ares. El Depor no quería ceder y Yeremai a puerta vacía dispuso de la ocasión más clara pero desvió demasiado el esférico.

Acto seguido Adu Ares tuvo en sus pies el empate, pero la mano salvadora de Germán lo impidió. Y en el minuto 60 fue Corpas el que la puso en la base del poste derecho con otra buena atajada de Germán. Y hubo una tercera con un cabezazo a portería de Bautista que paró bien el guardameta deportivista. Nuevamente la insistencia de Bautista en el minuto 69 casi tuvo premio con una internada y un disparo a bocajarro que pegó en el cuerpo de Germán.

Cuando ya parecía todo resuelto, en el tercer minuto del añadido Adu Ares aprovechó un rechace para golpear fuerte dentro del área un balón que tras pega en un defensa acabó en la red en lo que supuso el empate para los locales.

Y aún tuvo otra Bautista para adelantarse pero Germán metió una mano milagrosa que salvó el empate para su equipo, que dio una buena imagen en Ipurua.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Eibar: Magunagoitia, Cubero (Álvaro Rodríguez, m. 58), Marco Moreno (Aleix Garrido, m. 46), Jair Amador, Buta (Alkain, m. 67), Nolaskoain, Sergio Álvarez, Corpas, Magunazelaia (Adu Ares, m. 46), Guruzeta (Martón, m. 75) y Bautista.

1 - Deportivo: Germán, Navarro, Loureiro, Dani Barcia, Quagliata, Luismi Cruz (Herrera, m. 81), Mario Soriano (Arnau Comas, m. 72), Villares (Rubén López, m. 81), Yeremay, 1Mulattieri (Patiño, m. 64) y Stoichkov (Zakaria, m. 64).

Árbitros: El colegiado Germán Cid del Comité Castellano Leonés. En el minuto 24 amonestó a Marco Moreno. En el 34 sacó la tarjeta amarilla a Corpas. En el minuto 70 amonestó a Zakaria. En el 74 cartulina amarilla para Germán. En el 75 vio la amarilla Aleix Garrido. En el 83 amonestó a Comas. En el 85 amarilla para Loureiro. En el 89 la amarilla la vio López.

Goles: 0-1, m. 14. Yeremai de penalti. 1-1, m. 93. Adu Ares.

Incidencias: Tarde agradable en Ipurua. El buen momento del Depor atrajo a muchos aficionados coruñeses. La asistencia a Ipurua fue de 5.980 espectadores.