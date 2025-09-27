El Almería gana y se engancha a la zona alta de la clasificación

La UD Almería ganó a domicilio a la UD Las Palmas, a quien alcanza en la clasificación con 11 puntos, gracias a un gran gol de cabeza de Sergio Arribas en un partido que ambos equipos acabaron con un futbolista menos por las expulsiones de Milos Lukovic, primero, y de Adrián Embarba, después, durante la segunda parte.

Tuvo una mejor puesta en escena del equipo indálico, presionando en campo rival, sin ocasiones claras, aunque sí con un primer aviso de Arribas en el minuto 19, en un cabezazo que se le fue ligeramente alto tras un centro del examarillo Álex Muñoz.

Con el paso de los minutos el encuentro se equilibró, Las Palmas pisó campo y área rival, con Jonathan Viera disfrutando de su primera titularidad, y Marvin Park remató fuera en el minuto 26 un balón sin dueño en el área, tras un saque de esquina.

Antes del descanso, la conexión Álex Muñoz-Arribas se repitió y esta vez con el premio del gol, tras un preciso y potente cabezazo cruzado del delantero madrileño, inalcanzable para Horkas. En el tiempo añadido del primer periodo, Nico Melamed pecó de individualista en un contraataque visitante, en clara superioridad numérica, que decidió finalizar con un tiro desviado.

En el segundo periodo, con el marcador desfavorable, Las Palmas tomó las riendas pero Lukovic escupió a Bonini en una disputa con el central, y tras ser avisado por el VAR, el árbitro expulsó al joven delantero serbio.

El Almería cometió entonces el error de no anestesiar el partido, pese a lo cual pudo aumentar su ventaja con un durísimo derechazo de Melamed que se estrelló en el poste derecho de Horkas. Solo un minuto después, Embarba vio la segunda amonestación y la igualdad numérica se restableció sobre el césped.

En el nuevo partido de diez contra diez, el equipo visitante no fue capaz de sentenciarlo con ocasiones claras para Selvi, Baptistao y Arnau Puigmal, incorporados al juego en un triple cambio ordenado por Rubi, y estuvo cerca de pagarlo muy caro, porque en el tiempo de prolongación tuvo que ser Andrés Fernández quien asegurase la importante victoria con dos paradas consecutivas.

FICHA DEL PARTIDO:

0.- Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Barcia, Cristian Gutiérrez (Cedeño, min. 84); Loiodice (Iván Gil, min. 67), Amatucci (Viti, min. 84); Manu Fuster (Pejiño, min. 84), Jonathan Viera (Jesé, min. 78), Ale García; y Lukovic.

1.- Almería: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Bonini, Álex Muñoz; Dzodic (Baptistao, min. 69), Gui Guedes (Baba, min. 46); Embarba, Arribas (Selvi Cua, min. 69), Nico Melamed (Álex Centelles, min. 89); y Soko (Arnau Puigmal, min. 69).

Goles: 0-1, min. 37: Arribas.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité de Aragón). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador local Lukovic (min. 58) por escupir a un rival, y por doble cartulina amarilla al visitante Embarba (minutos 45 y 65). Además, amonestó a Marvin Park y Viti, de Las Palmas, y a Gui Guedes y Nelson Monte, del Almería.

Incidencias: partido de la séptima jornada de Segunda División 2025-2026 disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria ante 19.901 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Manolo Cardo, exentrenador de la UD Las Palmas (temporada 1990-1991), fallecido la semana pasada.