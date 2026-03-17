El Hospital Clínico San Carlos revoluciona la cirugía de arritmias con una técnica 3D sin rayos X

El Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha incorporado una tecnología única en el mundo para tratar las arritmias cardiacas. Se trata de una sala de operaciones que prescinde por completo de los rayos X y, por tanto, de la radiación, gracias a un innovador sistema de navegación tridimensional que guía a los cirujanos con precisión milimétrica.

Adiós a los trajes de plomo

Tradicionalmente, la cirugía de arritmias requería el uso de radiografías continuas para visualizar el catéter en su recorrido hasta el corazón. Este procedimiento exponía tanto a pacientes como a profesionales a radiación potencialmente dañina, obligando a los sanitarios a llevar pesados trajes de plomo. "Tenemos que vestir trajes de plomo pesados, gafas plomadas para protegernos de la radiación", explica el doctor Nicasio Pérez, jefe de la unidad de arritmias del hospital.

El doctor Pérez subraya que con la nueva técnica esta protección ya no es necesaria y advierte sobre los peligros: "Cualquier sujeto expuesto a radiación, aunque sea pequeña, puede desarrollar una mutación y tener un cáncer a largo plazo". Por ello, insiste en que el umbral de seguridad no existe y que "deberíamos usar tan poca radiación como sea posible".

Deberíamos usar tan poca radiación como sea posible" Nicasio Pérez Jefe de la unidad de arritmias del Hospital Clínico San Carlos

Sofia Carrillo El Clínico San Carlos revoluciona la cirugía de arritmias con una técnica 3D sin rayos X

Un GPS para el corazón

El nuevo sistema funciona como "un sistema de GPS alrededor del tórax del paciente", detalla el doctor Pérez. A diferencia de la imagen plana de los rayos X, esta tecnología permite a los médicos, enfermeros e ingenieros que participan en la intervención ver el catéter en movimiento y en 3D, observando el interior del corazón con una precisión milimétrica.

Desde 2024, el Clínico San Carlos realiza estas intervenciones sin radiación en una sala que ya acoge el 22% del total de operaciones, unas 220 al año. Además, el procedimiento se aplica en el 100% de los casos cuando se trata de niños y mujeres embarazadas, debido a su mayor vulnerabilidad a la radiación.

Una nueva vida para los pacientes

Petra es una de las pacientes que se ha beneficiado de esta técnica. Sufría arritmias que le provocaban un dolor en la espalda que le oprimía. Tras la intervención, y con el susto ya pasado, reconoce: "No pensé que iba a salir tan bien".

No pensé que iba a salir tan bien, tenía susto" Petra Paciente

Apenas 45 minutos después de la operación, Petra se encontraba en perfecto estado. Las probabilidades de que, tras este procedimiento, no vuelva a sufrir un problema de arritmias son del 90%.