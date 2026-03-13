Uno de cada tres catalanes tendrán algún problema de sueño a lo largo de su vida

Uno de cada cuatro catalanes sufrirá algún problema de sueño a lo largo de su vida, una cifra que pone de manifiesto la importancia de un buen descanso. Coincidiendo con el Día Mundial del Sueño, la doctora Nuria Grau, neumóloga y coordinadora del Grupo de Sueño de la Sociedad Catalana de Neumología (Socat), ha subrayado que la calidad del sueño es "un pilar fundamental para la salud", y ha alertado de que factores como el estrés, el uso de pantallas o los horarios irregulares están deteriorando este pilar básico.

Los enemigos del descanso nocturno

La doctora Grau pone el foco en los hábitos de vida modernos. Factores como "el estrés, el exceso de pantallas y los horarios irregulares impactan en nuestra calidad del sueño", afirma. Uno de los mayores problemas, especialmente en las primeras edades, es el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. "Las pantallas fuera de la habitación", recomienda tajantemente. La luz que emiten inhibe la melatonina, la hormona que nos provoca la somnolencia, lo que retrasa la hora fisiológica de irse a dormir.

Dejar de utilizar las pantallas antes de ir a dormir es positivo

Para promover lo que los expertos denominan una 'buena higiene del sueño', es crucial adoptar una rutina. En la edad adulta, se recomienda dormir un mínimo de ocho horas y mantener un horario regular. La doctora también señala que "la abstención del tabaco y el alcohol" y una dieta equilibrada, con cenas ligeras, contribuyen a un mejor descanso. Además, el ejercicio moderado por la tarde "ayuda a generar esa presión de sueño que necesitamos para poder descansar mejor".

Apnea del sueño, el trastorno más frecuente

Dentro del conjunto de trastornos del sueño, los respiratorios son los más comunes y representan ya "el 50% de las visitas". El más conocido es la apnea del sueño, que según la Socat afecta a unas 700.000 personas en Cataluña, aunque la mayoría están sin diagnosticar. Grau alerta de que uno de los principales obstáculos es la "normalización del ronquido", que a menudo no se percibe como una señal preocupante, junto con el desconocimiento de otros síntomas por parte de la población.

Investigadores Unidad Sueño trabajan en un colchón y una almohada que ayude pacientes con apnea del sueño

Esta falta de diagnóstico se ve agravada por la saturación de las unidades del sueño. "Tenemos una dificultad en el acceso a un diagnóstico", reconoce la experta, debido a la alta demanda de pacientes que consultan por "ronquidos y apneas observadas por familiares". La detección precoz, subraya, es fundamental para "prevenir futuras complicaciones a nivel de salud", especialmente cardiovasculares.

Un abordaje multidisciplinar

El médico de cabecera suele ser el primer punto de contacto. Este profesional valora el riesgo inicial y la prioridad de cada caso antes de derivarlo al especialista correspondiente. "En función de los síntomas, el paciente puede ser derivado a Neumología, sobre todo si el trastorno es respiratorio como la apnea, o a Neurología o Neurofisiología cuando se sospechan trastornos no respiratorios como el insomnio", detalla Grau.

Dormir mal de forma mantenida tiene un "impacto muy importante en la salud y en la calidad de vida", advierte la doctora. Entre las consecuencias se encuentran el cansancio diurno, la disminución del rendimiento académico o laboral, problemas de memoria y concentración, así como "irritabilidad o cambios en el estado de ánimo". Con una población cada vez más envejecida, se prevé que la prevalencia de estos trastornos aumente, reforzando la necesidad de tratar el buen descanso como una "prioridad de salud pública".