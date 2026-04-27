Francisco Palomino, Secretario General de Cultura, sobre las cámaras en el Museo Arqueológico de Badajoz: "Corresponden al propietario del inmueble, por tanto, al Ministerio de Cultura"

La Junta de Extremadura ha confirmado que el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz no disponía de cámaras de seguridad en el momento del robo de 144 históricas monedas el pasado sábado. El suceso ha servido para que la administración extremeña señale al Ministerio de Cultura como responsable del edificio y, por tanto, competente en la instalación de los sistemas de videovigilancia. Las monedas, pertenecientes al conocido como 'Tesoro de Villanueva', fueron sustraídas después de que los ladrones forzaran una reja y rompieran la vitrina donde se exponían.

Cruce de acusaciones

El secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Palomino, ha insistido en la distinción entre la titularidad y la gestión del museo. Ha recordado que el edificio es de propiedad estatal, aunque esté gestionado por la Junta de Extremadura. Bajo este argumento, ha subrayado que las inversiones estructurales, incluidas las relativas a la seguridad tecnológica, "corresponden al propietario del inmueble, por tanto, al Ministerio de Cultura".

Pese a la falta de cámaras, Palomino ha aclarado que el museo contaba con medidas de protección operativas "dentro de sus limitaciones", como la vigilancia presencial y vitrinas de seguridad. Ha remarcado que existían dispositivos y protocolos "dentro de lo humanamente posible" para un equipamiento de estas características. Además, ha asegurado que la Junta está colaborando "plenamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para esclarecer los hechos".

Necesita una reforma profunda” Francisco Palomino Secretario General de Cultura

Una reforma integral

A raíz del suceso, Palomino ha insistido en las deficiencias estructurales que presenta el Museo Arqueológico de Badajoz, que a su juicio "necesita una reforma profunda”. En este sentido, ha reclamado una intervención urgente que permita modernizar sus instalaciones y adaptarlas a los estándares museísticos actuales, tanto en conservación y exhibición como en seguridad.

Una de las monedas robadas

En relación con el material sustraído, el secretario general ha confirmado que de las 149 monedas que se exponían, los ladrones se llevaron 144, dejando únicamente cinco. No ha querido especular sobre el motivo por el que quedaron fuera del robo, remitiéndose a la investigación policial en curso para no interferir en su trabajo.

Finalmente, ha destacado el "impacto" que el robo ha tenido en el personal del centro y en la sensibilidad hacia el patrimonio extremeño, al tratarse de piezas de un alto valor histórico. La prioridad ahora, ha concluido, es la recuperación de las monedas y la transformación del museo en un espacio "acorde al siglo XXI".