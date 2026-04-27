La Pizarra 5x32: Cinco finales para el Burgos CF

El Burgos Club de Fútbol empata a uno con el Deportivo de La Coruña en un crucial partido por el ascenso, disputado en un Plantío abarrotado. El encuentro, tenso y polémico, incluye una tarjeta roja para Mario González y un penalti controvertido.

El entrenador Luis Miguel Ramis valora el esfuerzo, aunque el punto le sabe a poco, mientras el analista Luis Sierra considera el resultado justo y critica el arbitraje. El Burgos se sitúa quinto con 61 puntos, empatado con el Éibar, en una lucha ajustada por los puestos de playoff.

Ramis describe la fase de ascenso como un "sufrimiento placentero", pero Sierra advierte que no alcanzarla sería una gran decepción. La afición impulsa al equipo con un ambiente espectacular.

El Burgos se enfrenta a la Real Sociedad B, Almería, Granada, Cultural y Andorra. Sierra pronostica que el equipo necesita 68-70 puntos para asegurar el playoff.

También analizamos la renovación del capitán Miguel Atienza, que está en el aire. La tensión en la recta final de la temporada es palpable, y Sierra considera que el nerviosismo de Ramis es perjudicial.