"He encontrado una nómina de mi abuelo del año 1988 y cobraba 128.285 pesetas, con ese dinero mantenía una familia de cuatro personas"

Un creador de contenido ha desatado un intenso debate en redes sociales al compartir un descubrimiento familiar: la nómina de su abuelo del año 1988. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@arnauserrado2), el joven muestra el documento que certifica un salario mensual de 128.285 pesetas, una cifra que, según relata, permitía a su abuelo mantener un nivel de vida hoy impensable para muchos.

En el vídeo, el autor explica el poder adquisitivo que otorgaba aquel sueldo: "Con ese dinero mantenía una familia de cuatro personas, tuvo dos pisos y construyó una casa". Añade que, además, "no le faltaba de nada, hacían un viaje al año y hacía una vida completamente normal". El testimonio ha resonado con fuerza entre miles de usuarios, que ven reflejada la brecha generacional en la capacidad económica.

¿Quién está detrás del vídeo viral?

Detrás de la cuenta se encuentra Arnau Serradó, un creador de contenido catalán que ha ganado una notable relevancia por sus vídeos de estilo periodístico y documental. Su perfil se centra en narrar historias de impacto social, realizar entrevistas y explorar temas de actualidad y misterio, como la vida en la montaña o sucesos sin resolver. Además de su éxito en TikTok, Serradó cuenta con un canal de YouTube donde publica versiones extendidas de sus reportajes.

Originario de Cataluña, gran parte de su contenido se desarrolla en entornos rurales, especialmente en los Pirineos, mostrando un fuerte vínculo con la vida aislada y la autosuficiencia. En sus redes sociales, ha sido vinculado profesionalmente con localidades como Arbúcies (Girona).

Alamy Stock Photo La localidad de Arbucies con un río y el puente de Can Casso en primer plano. Fotografía de Antoni Bartumeus i Casanovas tomada entre 1897 y 1920.

De la nostalgia a la crítica social

El vídeo no se limita a la anécdota, sino que plantea una reflexión crítica sobre la situación actual. "28 años después la cosa ha mejorado, ¿verdad? Pues la verdad es que no", sentencia el joven. Apunta directamente a problemas como que "los alquileres cada vez son más altos", una realidad que choca con la estabilidad que su abuelo disfrutaba.

Cobramos más del doble, pero a la vez tenemos nada"

EFE/Fernando Díaz El alquiler de vivienda en España alcanzó precios récord en 2025.

La queja central es clara: aunque los salarios nominales han aumentado, el poder de compra real ha desplomado. "Cobramos más del doble, pero a la vez tenemos nada", lamenta. Esta percepción se alinea con datos como los del INE, que confirman cuál es el sueldo más frecuente en España y la diferencia con el SMI, o cómo Hacienda se queda una parte importante del sueldo tras las subidas ligadas a la inflación.

El autor del vídeo también critica una sociedad que, en su opinión, está "pendiente de si se siente en un perro o se siente en un árbol", mientras se ignoran los problemas de fondo. Por ello, afirma, no es de extrañar "que cada vez más personas quieran irse a vivir al campo de forma autosuficiente, sin tener que depender de este sistema que solamente te quiere ver un esclavo".

La reflexión final es una dura crítica al modelo de consumo y al futuro prometido: "La comida cada vez es peor, más ultraprocesada".

No tendrás nada y te dirán que eres feliz"