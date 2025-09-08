Celíacs a Ponent: del maldecap a la tranquil·litat. La guia definitiva per gaudir de la restauració sense gluten
Per als celíacs, menjar fora és un repte constant. Descobreix per què la contaminació creuada és el perill invisible i com els locals acreditats de Lleida estan canviant les regles del joc, oferint seguretat i un sabor autèntic.
Lleida
Sortir a dinar amb amics o sopar amb la família és, per a molta gent, una de les petites gràcies de la vida. Per a les persones celíaques, però, aquesta acció tan quotidiana es pot convertir en un autèntic maldecap. Malgrat la creixent oferta de plats sense gluten a les cartes de restaurants, la seguretat no està sempre garantida. El principal culpable d'aquesta incertesa és la contaminació creuada, el procés pel qual el gluten present en aliments, estris o superfícies es transfereix a productes que, en principi, no n'haurien de contenir. Aquest fenomen, invisible i sovint ignorat, és el gran fantasma que persegueix qualsevol celíac que s'aventura a menjar fora de casa.
Afortunadament, la sensibilització i l'oferta de locals especialitzats en productes sense gluten han anat a l'alça durant els últims anys. Si bé les grans ciutats com Barcelona lideren el rànquing d'opcions, la tendència també s'ha fet notar a les comarques de Ponent, on l'oferta, tot i ser encara limitada, es consolida, sobretot a la capital, Lleida. Per a aquest col·lectiu, l'accés a una restauració segura no és una simple opció, sinó una necessitat vital.
Més que una opció: una qüestió de salut
"Menjar sense gluten no és un capritx", remarca la doctora Susan Judas, metge de família i experta en microbiota. La seva afirmació posa l'accent en la seriositat de la malaltia celíaca, una afecció crònica en què la ingesta de gluten, per mínima que sigui, provoca una reacció autoimmune que lesiona les vellositats del budell prim, afectant greument la capacitat del cos per absorbir nutrients. Aquesta reacció pot tenir conseqüències negatives per a la salut durant setmanes o, fins i tot, mesos. L'anàlisi de la doctora Judas posa de manifest per què els celíacs han d'anar amb "peus de plom" a l'hora d'escollir un lloc per menjar. La seva principal recomanació és clara: optar sempre per locals que disposin d'una acreditació oficial.
Aquesta certificació, atorgada per l'Associació de Celíacs de Catalunya, no és una simple etiqueta, sinó una garantia que el restaurant compleix protocols estrictes d'higiene i manipulació per evitar la contaminació creuada. A les comarques de Ponent, són quatre els establiments que han aconseguit aquesta distinció, tres dels quals pertanyen a grans cadenes de restauració amb protocols ja estandarditzats per tot l'estat. Es tracta de dos restaurants de la cadena La Tagliatella i un de la cadena Viena. No obstant això, el quart establiment és potser el més destacat pel seu compromís total amb el concepte: l'Abbiocco Brunch, un local de Lleida amb una carta completament lliure de gluten i sucre.
L'Abbiocco: el refugi segur dels intolerants
L'Abbiocco va canviar de mans fa un any, però els nous propietaris, liderats per la xef Marina Alió, van decidir mantenir el concepte original, conscient de la necessitat d'oferir un espai segur i de qualitat. La resposta dels clients no es va fer esperar. "Molta gent ens diu 'sort que existiu'", explica Alió. Aquest tipus de reacció, que va més enllà de la simple satisfacció, demostra el gran valor emocional i pràctic que tenen aquests locals per a les persones que pateixen intoleràncies o al·lèrgies alimentàries.
La xef rebutja la idea preconcebuda que els productes sense gluten són "insípids". A través d'una cuina creativa i apassionada, ha demostrat que la qualitat i el sabor no estan renyits amb la seguretat alimentària. De fet, Alió assegura que més d'una vegada han hagut de convèncer els clients que els plats que s'estaven menjant eren, efectivament, sense gluten, ja que el gust no presentava cap diferència respecte als plats convencionals. Aquest fet no només derroca un mite, sinó que també posa en valor la feina de professionals que entenen la restauració com un servei inclusiu i de qualitat per a tothom.
La malaltia celíaca afecta entre l'1% i el 2% de la població en els països occidentals, però el seu diagnòstic és complex i sovint trigui. L'Associació de Celíacs de Catalunya calcula que el 75% dels afectats no estan diagnosticats i que el procés de diagnòstic d'un adult pot tardar una mitjana de set anys. Aquestes dades subratllen la importància d'oferir informació clara i opcions segures per a aquelles persones que viuen amb aquesta condició, sovint en silenci o sense un diagnòstic clar. La consolidació de locals com l'Abbiocco a ciutats com Lleida és un pas endavant crucial per a una societat més inclusiva i conscient de les necessitats dels seus ciutadans.