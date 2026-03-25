Aquí puedes comerte la mejor torrija de Valladolid: guía definitiva para la Semana Santa

La Diputación de Valladolid, a través de Alimentos de Valladolid, y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería han presentado este miércoles dos nuevas guías gastronómicas para la Semana Santa. El objetivo es ofrecer tanto a visitantes como a vallisoletanos un recorrido completo por los sabores más representativos de la provincia durante estas fechas tan señaladas.

Ruta de la torrija y platos de vigilia

La primera de ellas es la Guía de las Torrijas de Alimentos de Valladolid, que cuenta con 45 establecimientos de hostelería y confitería de 14 municipios. En ella se recogen las propuestas del Primer Concurso Nacional de Torrijas, ofreciendo desde las versiones más clásicas hasta las más innovadoras y saladas.

La guía incluye, además, a dos establecimientos ganadores en ediciones anteriores del Concurso Nacional celebrado en León, Xokoreto y Maryobeli, garantizando una experiencia de alta calidad. El listado completo de participantes se puede consultar en la web de Visit Valladolid.

Cocina tradicional con un toque moderno

Paralelamente, se han presentado las VII Jornadas Gastronómicas de Semana Santa, que se celebrarán del 29 de marzo al 5 de abril. Un total de 43 establecimientos de la capital y provincia ofrecerán sus platos más representativos de vigilia, combinando recetas de siempre con toques contemporáneos.

En la capital participan 29 locales, con nombres como RTE. DON BACALAO, RTE. LA CRIOLLA o RTE. TRIGO, mientras que en la provincia lo hacen 14, como FOODSIÓN en Arrabal de Portillo. Según los organizadores, la propuesta convierte a Valladolid en un destino donde la experiencia culinaria se entrelaza con el patrimonio religioso.

Homenaje a las sopas de ajo

Como novedad, este año se ha incorporado una degustación de Sopas de Ajo en varios municipios. El objetivo es rendir homenaje a una receta emblemática de la cocina castellana, donde, según la organización, "cada cucharada cuenta una historia", invitando a redescubrir el valor de lo tradicional.

Los vecinos y visitantes podrán degustar estas sopas en Villavicencio de los Caballeros (Jueves y Viernes Santo), Villanueva de Duero (Viernes Santo), Fresno el Viejo (Sábado Santo) y Cogeces del Monte (Domingo de Resurrección).

Ambas guías, invitan a vivir "una Semana Santa que, además de verse y sentirse, también se saborea con pasión". La campaña de las torrijas se extenderá del 5 al 12 de abril, aunque la intención es que se mantenga durante todo el año.

La Diputación de Valladolid junto con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid presentan la Guía de las Jornadas Gastronómicas y la Guía de las Torrijas de Alimentos de Valladolid para Semana Santa.

Una Semana Santa que, además de verse y sentirse, también se saborea con pasión" Moisés Santana Diputado

Alimentos de Valladolid llega a Alimentaria Barcelona 2026 🌍



🍴Del 23 al 26 de marzo, Valladolid estará presente en uno de los mayores escaparates gastronómicos del mundo con vinos, aceite, piñones, embutidos y dulces.



Impulso, promoción y orgullo de lo nuestro 🍷 pic.twitter.com/es3QzRbntw — Diputación de Valladolid (@Dip_Va) March 23, 2026

RELACIÓN DE RESTAURANTES

La sección Cocinamos Alimentos de Valladolid con Pasión celebra las VII Jornadas Gastronómicas y cuenta con 43 establecimientos; 14 pertenecientes a la provincia y 29 de la capital; donde los hosteleros muestran su plato más representativo durante estas fechas. Las jornadas se realizarán desde el Domingo de Ramos 29 de marzo, al Domingo de Resurrección 5 de abril.

Provincia:

FOODSIÓN (Arrabal de Portillo)

MESÓN QUEVEDO (Arrabal de Portillo)

UBI DE LA VEGA (Arroyo de la Encomienda)

MESÓN MARYOBELI (Cogeces del Monte)

MASARTE PIZZERÍA (Laguna de Duero)

RTE. LA RÚA (Medina de Rioseco)

RTE. LA MARTINA (Monte Mayor de Pililla)

LAS LANCHAS (Mucientes)

EL ADEREZO (Pedrajas de San Esteban)

MOLINO DE PALACIOS (Peñafiel)

ASADOR CARLOS (Traspinedo)

LO RICO DE CASTILLA (Traspinedo)

DONDE CHUCHI (Tudela de Duero)

BUENA BRASA (Zaratán)

Capital:

BAR RTE. HERBE

BAR RTE. VABLES

BRASERÍA PONIENTE

CAFÉ BAR EL VELERO

CAFÉ BAR PAPIRO

CAFETERÍA MOKA

EL CORREGIDOR

EL ESCUDO DE PARAÍSO

FAROLES ROCK

GASTROLAVA

JARANA

LA SOLANA

LA TASCA CASTELLANA

LAS KUBAS

MESÓN DON ENRIQUE

PIRAÑA

RISTORANTE PIPISTRELLO

RTE. ÁNGELA