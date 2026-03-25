Aquí puedes comerte la mejor torrija de Valladolid: guía definitiva para la Semana Santa
La Diputación de Valladolid y los hosteleros lanzan dos guías con 45 locales para degustar torrijas y 43 restaurantes con menús tradicionales en toda la provincia
Valladolid - Publicado el - Actualizado
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La Diputación de Valladolid, a través de Alimentos de Valladolid, y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería han presentado este miércoles dos nuevas guías gastronómicas para la Semana Santa. El objetivo es ofrecer tanto a visitantes como a vallisoletanos un recorrido completo por los sabores más representativos de la provincia durante estas fechas tan señaladas.
Ruta de la torrija y platos de vigilia
La primera de ellas es la Guía de las Torrijas de Alimentos de Valladolid, que cuenta con 45 establecimientos de hostelería y confitería de 14 municipios. En ella se recogen las propuestas del Primer Concurso Nacional de Torrijas, ofreciendo desde las versiones más clásicas hasta las más innovadoras y saladas.
La guía incluye, además, a dos establecimientos ganadores en ediciones anteriores del Concurso Nacional celebrado en León, Xokoreto y Maryobeli, garantizando una experiencia de alta calidad. El listado completo de participantes se puede consultar en la web de Visit Valladolid.
Cocina tradicional con un toque moderno
Paralelamente, se han presentado las VII Jornadas Gastronómicas de Semana Santa, que se celebrarán del 29 de marzo al 5 de abril. Un total de 43 establecimientos de la capital y provincia ofrecerán sus platos más representativos de vigilia, combinando recetas de siempre con toques contemporáneos.
En la capital participan 29 locales, con nombres como RTE. DON BACALAO, RTE. LA CRIOLLA o RTE. TRIGO, mientras que en la provincia lo hacen 14, como FOODSIÓN en Arrabal de Portillo. Según los organizadores, la propuesta convierte a Valladolid en un destino donde la experiencia culinaria se entrelaza con el patrimonio religioso.
Homenaje a las sopas de ajo
Como novedad, este año se ha incorporado una degustación de Sopas de Ajo en varios municipios. El objetivo es rendir homenaje a una receta emblemática de la cocina castellana, donde, según la organización, "cada cucharada cuenta una historia", invitando a redescubrir el valor de lo tradicional.
Los vecinos y visitantes podrán degustar estas sopas en Villavicencio de los Caballeros (Jueves y Viernes Santo), Villanueva de Duero (Viernes Santo), Fresno el Viejo (Sábado Santo) y Cogeces del Monte (Domingo de Resurrección).
Ambas guías, invitan a vivir "una Semana Santa que, además de verse y sentirse, también se saborea con pasión". La campaña de las torrijas se extenderá del 5 al 12 de abril, aunque la intención es que se mantenga durante todo el año.
Una Semana Santa que, además de verse y sentirse, también se saborea con pasión"
Diputado
RELACIÓN DE RESTAURANTES
La sección Cocinamos Alimentos de Valladolid con Pasión celebra las VII Jornadas Gastronómicas y cuenta con 43 establecimientos; 14 pertenecientes a la provincia y 29 de la capital; donde los hosteleros muestran su plato más representativo durante estas fechas. Las jornadas se realizarán desde el Domingo de Ramos 29 de marzo, al Domingo de Resurrección 5 de abril.
Provincia:
FOODSIÓN (Arrabal de Portillo)
MESÓN QUEVEDO (Arrabal de Portillo)
UBI DE LA VEGA (Arroyo de la Encomienda)
MESÓN MARYOBELI (Cogeces del Monte)
MASARTE PIZZERÍA (Laguna de Duero)
RTE. LA RÚA (Medina de Rioseco)
RTE. LA MARTINA (Monte Mayor de Pililla)
LAS LANCHAS (Mucientes)
EL ADEREZO (Pedrajas de San Esteban)
MOLINO DE PALACIOS (Peñafiel)
ASADOR CARLOS (Traspinedo)
LO RICO DE CASTILLA (Traspinedo)
DONDE CHUCHI (Tudela de Duero)
BUENA BRASA (Zaratán)
Capital:
BAR RTE. HERBE
BAR RTE. VABLES
BRASERÍA PONIENTE
CAFÉ BAR EL VELERO
CAFÉ BAR PAPIRO
CAFETERÍA MOKA
EL CORREGIDOR
EL ESCUDO DE PARAÍSO
FAROLES ROCK
GASTROLAVA
JARANA
LA SOLANA
LA TASCA CASTELLANA
LAS KUBAS
MESÓN DON ENRIQUE
PIRAÑA
RISTORANTE PIPISTRELLO
RTE. ÁNGELA
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