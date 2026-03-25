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Antonio Delgado, meteorólogo: "Con toda la cautela, creo que la Semana Santa de Jaén puede ser plena"

 COPE Jaén ha tenido acceso a esta previsión optimista, con estabilidad garantizada hasta el Martes Santo y buenas perspectivas para el resto de los días grandes

Semana Santa de Jaén
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Antonio Delgado avanza el tiempo para la Semana Santa de Jaén 2026

Tomás Díaz

Jaén - Publicado el - Actualizado

2 min lectura0:50 min escucha

Es una de las personas más buscadas en estos días, y COPE Jaén ha hablado con él. La previsión meteorológica para la Semana Santa de Jaén 2026 se presenta, a día de hoy, muy optimista. El meteorólogo de COPE Jaén, Antonio Delgado, ha avanzado una situación de estabilidad que invita a soñar con una semana de procesiones sin sobresaltos.

Previsión hasta el Martes Santo

Delgado ha asegurado que la estabilidad está garantizada al menos hasta el Martes Santo. Para el Domingo de Ramos se esperan temperaturas suaves, que irán subiendo progresivamente durante las jornadas del Lunes Santo y el Martes Santo.

La tendencia para la segunda parte de la Semana Santa también es buena. A pesar de que el experto pide "toda la cautela", al estar todavía a varios días de distancia, se ha mostrado muy optimista con la posibilidad de tener una semana completa.

Creo que la Semana Santa puede ser plena"

Antonio Delgado 

De hecho, el propio Delgado ha afirmado con convicción: "creo que la Semana Santa puede ser plena". Para una mayor seguridad, el meteorólogo ha emplazado a los oyentes al Viernes de Dolores, día en el que ofrecerá un "pronóstico donde ya creo que podría asegurar esa estabilidad para todos los días santos".

previsiones turísticas 

La provincia de Jaén encara la Semana Santa de 2026 con previsiones muy positivas para el sector turístico. Según datos de TurJaén, la ocupación durante los días principales —del 1 al 4 de abril— alcanza ya el 87,9%, una cifra que mejora notablemente los registros del pasado año y que está directamente relacionada con las buenas previsiones meteorológicas.

Los datos reflejan un crecimiento significativo en comparación con 2025, cuando las lluvias marcaron el desarrollo de la Semana Santa. En el primer tramo (del 27 al 31 de marzo), la ocupación media ha subido del 57,68% al 62,56%. Por su parte, en los días centrales, el incremento es aún más destacado, pasando del 80,40% al actual 87,91%.

Desde TurJaén señalan que “este aumento se debe principalmente a la estabilidad meteorológica prevista”, frente a las precipitaciones del año anterior que frenaron las reservas.

A pesar de los buenos datos, el sector turístico jiennense pide prudencia. Las reservas aún están sujetas a cambios de última hora, especialmente condicionadas por la evolución del tiempo en los próximos días.

Los principales destinos turísticos de la provincia concentran los mejores datos de ocupación. El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas lidera las previsiones, con un 73,31% en el primer tramo y un destacado 93,61% en los días grandes.

Le siguen las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, que alcanzan el 72,20% en la primera fase y el 92,48% en la segunda.

En la capital, la previsión también es elevada: un 71,78% al inicio de la Semana Santa y un 89,68% durante los días clave.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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