Castilla y León activa una ruta inédita de donación de sangre para blindar las reservas ante la Semana Santa: consulta aquí fecha y día de tu provincia

Miguel Ángel Ortiz, el gerente del Chemcyl, ha contado a COPE la campaña puesta en marcha para aumentar las donaciones de sangre

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha puesto en marcha una iniciativa sin precedentes para anticiparse a los periodos festivos de primavera. Se trata de la primera Ruta de Maratones de Donación de Sangre, un despliegue por toda la comunidad con el objetivo de "reforzar" las reservas de sangre antes de la Semana Santa y el puente del 23 de abril, además de captar nuevos donantes. Así lo explica en COPE Miguel Ángel Ortiz, gerente del centro, quien subraya la importancia de asegurar el suministro.

Un despliegue inédito por la comunidad

La ruta recorrerá las nueve capitales de provincia y El Bierzo desde este lunes, 23 de marzo, hasta el día 31. El maratón ha comenzado en Ávila y continuará el martes 24 en Burgos, el miércoles 25 en Segovia y Valladolid, y el jueves 26 en León, Salamanca y Soria. La iniciativa proseguirá el viernes 27 en Palencia, de nuevo en Soria y también en El Bierzo, para concluir el martes 31 de marzo en Zamora.

El término "maratón" se debe a la ampliación de recursos y capacidades durante estas jornadas. Según Ortiz, implica un "refuerzo informativo", más personal y una mayor presencia en redes sociales para superar con creces la recogida habitual, estimada en unas "400 o 450 bolsas diarias" que necesita el sistema sanitario para funcionar sin problemas.

🩸Castilla y León activa la I Ruta de Maratones de Donación 🩸

📍 Del 23 al 31 de marzo (Ávila, Burgos, Segovia, Valladolid, León, Salamanca, Soria, Palencia, El Bierzo y Zamora)



👉 Donar ahora marca la diferencia.https://t.co/zVda6HR3dc#DonaSangreCyL #CastillayLeónDona pic.twitter.com/urhp2rXYFH — Dona Sangre CyL (@donasangreCYL) March 20, 2026

El reto: atraer a los donantes jóvenes

Uno de los grandes desafíos que afronta el Chemcyl es el rejuvenecimiento de su base de donantes, ya que la mayoría supera los 45 años. Para atraer a los más jóvenes, se están implementando acciones en sus "sitios de ocio, de estudios, de universidad, de trabajo", como festivales de música y colaboraciones con clubes de fútbol y baloncesto de Castilla y León.

El Banco de Sangre impulsa la donación en Navidad ante una previsión de más de 700 transfusiones

Son las personas que van a ser los futuros donantes" Miguel Ángel Ortiz Gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León

Miguel Ángel Ortiz insiste en la necesidad de incorporar a la juventud a la donación voluntaria. "Son las personas que van a ser los futuros donantes y que tienen que entender por qué en los hospitales, en la sanidad pública, se necesita sangre continuamente", afirma. A diferencia de los donantes veteranos, a quienes describe como "gente fidelizada", a los jóvenes "cuesta más fidelizarles", a pesar de que "son muy solidarios".

Puntos fijos y unidades móviles para facilitar la donación





Para facilitar la donación, el Chemcyl combina sus puntos fijos de donación, uno en cada capital de provincia y en Ponferrada, con unidades móviles. Estos autobuses se desplazan a centros de salud, plazas públicas, calles concurridas y campus universitarios, gracias a la colaboración de los ayuntamientos. Incluso se ha contactado con cofradías para que los cofrades dediquen un tiempo a donar antes de Semana Santa.

Como puedes ver, hace falta sangre de varios grupos sanguíneos. A lo mejor, a lo largo de esta semana, te puedes acercar en algún momento a donar... Dónde hacerlo y qué requisitos se precisan lo puedes consultar en este enlace: https://t.co/uEoWAX2NMp @donasangreCYL pic.twitter.com/TKVn0C6DzU — 112 Castilla y León (@112cyl) March 22, 2026

El gerente del centro recuerda que se necesitan donantes de todos los grupos sanguíneos, ya que la sangre es fundamental para atender a enfermos oncológicos, cirugías, trasplantes y otros programas quirúrgicos. Ortiz apela al altruismo que caracteriza a la región, destacando que "la Castilla y León es muy solidario" y que algunas de sus provincias se encuentran entre las que tienen un mayor número de donaciones de España.