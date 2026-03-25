Un Jesucristo más humano y cercano protagoniza la nueva Pasión Viviente de Cáceres

La Pasión Viviente de Cáceres celebra mañana su séptima edición a las 20:00 horas, con una profunda renovación artística y escénica. El evento, organizado por la Asociación Cultural la Pasión Viviente y el Ayuntamiento de Cáceres, contará con un nuevo director, Solo Yoni, y un nuevo actor en el papel de Jesucristo, José Ferramos, con el objetivo de ofrecer una visión del personaje "más cercana y humana". Se trata de una de las citas más multitudinarias de la Semana Santa cacereña, que en ediciones anteriores ha llegado a congregar a más de 11.000 personas.

Una visión renovada

Mi impronta es ver a un Jesucristo más cercano, más humano, más alejado de esa divinización" José Ferramos Actor

El actor José Ferramos ha explicado que su principal aportación es "ver a un Jesucristo más cercano, más humano, más alejado de esa divinización que tenemos del personaje, para que todo el espectador empatice mucho más con él". Para lograrlo, se ha trabajado en las dudas del personaje y en su relación con su entorno.

Novedades en el recorrido

Esta edición trae consigo 28 escenas y cambios significativos en el recorrido. La representación comenzará en el Arco de la Estrella con una nueva escena de un mercado, a la que el público no podrá acceder. Otra novedad será el ahorcamiento de Judas, que se representará en un árbol de la plaza Conde de Canilleros. También se añade la escena de las negaciones de Pedro a los pies de su imagen en Santa María, mientras que la escena con Herodes se traslada al jardín de los Ulloa, concebida como una pieza de "radioteatro" que el público escuchará sin verla directamente, según el nuevo director Solo Yoni.

Un evento consolidado

Enrique Harto, presidente de la asociación, ha destacado que la Pasión Viviente "está consolidada como uno de los eventos de la agenda cultural de Cáceres". El recorrido, de unas dos horas y media de duración, transformará de nuevo el casco histórico en la Jerusalén de hace 2000 años, finalizando en la Plaza de San Mateo. Harto ha recomendado al público "elegir una zona a la cual acudir" con antelación debido a los posibles problemas de movilidad en las calles angostas de la ciudad monumental.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha reafirmado el apoyo institucional, que incluye una aportación de 7.700 euros por parte del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, a los que se suman unos 5.000 euros de la asociación y entidades privadas. Suárez ha definido el evento como un "importante motor económico para la ciudad" y un ejemplo de cómo "la cultura, el turismo y el patrimonio se unen para proyectar la imagen de Cáceres".