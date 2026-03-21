La costrada de Soria se reinventa: un postre casi centenario que mira al futuro con nuevos sabores

Soria acoge este fin de semana una nueva edición de los Días de la Costrada, una iniciativa impulsada por la Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC) para celebrar y reinventar uno de sus postres más emblemáticos. Como explica el presidente de la asociación, Carlos Rodríguez, estas jornadas son una oportunidad para evolucionar una receta tradicional y dar a conocer nuevas y sorprendentes variedades.

Un postre a punto de cumplir un siglo

Aunque la costrada es un dulce que parece haber existido siempre en la memoria de los sorianos, su historia documentada está a punto de cumplir un siglo. Carlos Rodríguez revela que existen pruebas de su popularidad desde hace décadas: "Tenemos hemerotecas de ello, pero desde 1928, en los periódicos sorianos ya hacían mención a que había de postre en una boda costrada soriana". Este dato confirma una tradición que, según el pastelero, probablemente se remonta a mucho antes.

La tradición da paso a la innovación

La receta clásica de la costrada se basa en un milhojas de hojaldre con capas de nata y crema, coronado con azúcar glas. Sin embargo, los Días de la Costrada se han convertido en un escaparate para la creatividad de los pasteleros, ya que como afirma Rodríguez, "estas jornadas lo que nos ayudan es a poder un poco evolucionar este postre tan tan típico". Gracias a ello, los clientes pueden encontrar entre 12 y 15 variedades diferentes en los establecimientos participantes.

Que prueben todas las novedades y que se vayan con un buen sabor de boca de la pastelería" Carlos Rodríguez Presidente de ASEC

Las propuestas van mucho más allá de la receta original. Entre las innovaciones se pueden degustar costradas de frutos rojos con crema de mascarpone y pistacho, de trufa, de Kinder, de naranja, de tiramisú, de turrón o incluso de lemon pie. Una de las creaciones más destacadas es la torricostrada, una especialidad de Dulces Duero que, según explica Carlos Rodríguez, "incorpora esa torrija en mezcla con los sabores clásicos que son la nata y la crema".

Siete establecimientos participan en esta séptima edición: Confitería Almarza y Pastelería Gil en Almazán, Moraga en El Burgo de Osma, El Abuelo José Luis en Arcos de Jalón, y en la capital, Dulces Duero, Mantequerías York y la nueva incorporación, Elizabeth´s Cakes. Sobre esta última, Rodríguez celebra la llegada de nuevos negocios al sector, destacando la importancia de crecer.

Los Días de la Costrada vuelven a convertir a Soria en escaparate de su tradición pastelera

Para facilitar la degustación, las pastelerías ofrecen raciones individuales de todas las variedades, además de tartas de menor tamaño y promociones. El objetivo, según el presidente de ASEC, es que los clientes "prueben todas las novedades y que se vayan con un buen sabor de boca". Además, el público podrá votar por su costrada favorita a través de Instagram.

Colaboración solidaria con los donantes

Un año más, la iniciativa tiene un componente solidario gracias a la colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria. Todas las personas que acudan a donar durante estos días recibirán un vale canjeable por dos raciones de costrada en cualquiera de los establecimientos participantes. "Animamos a la gente a que vaya a donar sangre, al final hacemos un bien común", concluye Carlos Rodríguez.