Preocupación en la Junta de Extremadura sobre los cambios en el sistema eléctrico que esconde el nuevo decreto del Gobierno

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico va a estudiar los "cambios" en el sistema eléctrico que introduce el nuevo decreto-ley del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Ayudas "insuficientes" y temporales

Morán ha explicado que su departamento analizará las medidas, aunque de entrada las considera "insuficientes" al estar limitadas en el tiempo. "Bienvenidas las ayudas, pero desde luego consideramos que van a ser insuficientes por el viso que tiene la guerra de de continuar", ha manifestado.

Cambio en "las reglas del juego"

La consejera también ha acusado al Gobierno de aprovechar el decreto para modificar el sector. "Se ha aprovechado este real decreto ley para introducir unos cambios en el sistema eléctrico, en la distribución de la potencia", lo que, según ha alertado, "cambia las reglas del juego que hemos tenido hasta ahora".

Se ha aprovechado este real decreto ley para introducir unos cambios en el sistema eléctrico" Mercedes Morán Consejera en funciones de la Junta de Extremadura

El departamento de Morán ya se encuentra analizando estas modificaciones. "Estamos un poco preocupados con ese tema que se ha metido en un decreto de crisis de Oriente Medio", ha agregado la consejera.