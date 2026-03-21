Fallece un hombre en Santander tras golpearse en la cabeza al recibir un empujón y caer al suelo

Un hombre ha fallecido esta tarde en Santander tras golpearse en la cabeza al recibir un empujón por parte de otro. Según ha podido saber COPE Cantabria, la víctima ha recibido un empujón y en el transcurso de una discusión, ha caído al suelo y se ha golpeado en la cabeza. Ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla donde ha fallecido.

Los hechos se han producido sobre las 16.00 horas, cuando se ha recibido la alerta en el CIMACC 091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control), en la que informaba de una agresión en una calle de Santander. Inmediatamente se trasladaron al lugar dotaciones de Policía Nacional, localizando en la Plaza Simón Cabarga a dos varones que estaban asistiendo a otro, el cual estaba tumbado en la calle y con una herida sangrante a la altura de la cabeza.

Instantes después, se personaron en el lugar servicios sanitarios que prestaron las primeras asistencia in situ al herido, para proceder a su traslado al servicio de urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Los agentes policiales identificaron a las personas que se hallaban en el lugar, entre los que se encontraba el agresor, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Las primeras averiguaciones apuntan a que los hechos se produjeron en el transcurso de una discusión.

El herido, que había sido trasladado al centro sanitario, falleció posteriormente.

Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.