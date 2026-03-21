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El Tenerife arrolla al Unicaja en el Carpena (70-95): así te hemos narrado el final del partido

El equipo malagueño solo reaccionó fugazmente al inicio del tercer cuarto

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Andrés G. Atienza

Málaga - Publicado el - Actualizado

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