El Tenerife arrolla al Unicaja en el Carpena (70-95): así te hemos narrado el final del partido
El equipo malagueño solo reaccionó fugazmente al inicio del tercer cuarto
Málaga - Publicado el - Actualizado
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