El Extremadura sale de Estepona con sabor agridulce: "Nos hemos dejado dos puntos"

El Extremadura ha empatado a uno frente al Estepona en un encuentro que ha dejado un "sabor agridulce" en el vestuario, en palabras de su técnico, David Rocha. A pesar de que el equipo suma 47 puntos y alarga su racha a nueve partidos consecutivos sin perder, el entrenador ha lamentado el resultado. "Creo que nos hemos dejado dos puntos aquí, sobre todo por ocasiones", ha afirmado Rocha, quien considera que el equipo controló el partido "en todo momento".

Un muro llamado Alfonso

El técnico ha señalado la actuación del portero rival, Alfonso, como uno de los factores clave del empate. Según Rocha, el guardameta local estuvo providencial para evitar la victoria de su equipo. "El portero de ellos ha estado a un grandísimo nivel", ha reconocido el entrenador, añadiendo que "la diferencia la ha marcado Alfonso, sobre todo, en esas tres acciones de balón parado, que han sido grandes intervenciones".

El portero de ellos ha estado a un grandísimo nivel" David Rocha Entrenador del CD Extremadura

La falta es de risa

Rocha también ha mostrado su descontento con la actuación arbitral, especialmente en la jugada que originó el gol del Estepona. "La falta es de risa", ha sentenciado. El técnico ha criticado la diferencia de criterio del colegiado, que "nos ha cargado con dos amarillas muy pronto", lo que le obligó a llevar a cabo un cambio en el descanso "para no gastar una ventana".

Pese al tanto encajado y las adversidades, el entrenador ha destacado la capacidad de reacción de sus jugadores. "A partir de ahí, creo que el equipo se ha rehecho muy bien, ha sido capaz de hacerse con el balón, de repetir ataques", ha explicado. De hecho, ha asegurado que en la segunda parte, salvo los primeros minutos, fueron "bastante superiores" ante un "buen rival".

Bajas y un futuro esperanzador

El partido también ha dejado la lesión de Zarfino, quien tuvo que ser sustituido por molestias en el aductor. Rocha ha comentado que fue una medida de precaución para "no sufrir una lesión importante". A estas dificultades se ha sumado el cansancio de "una semana de tres partidos", pero el técnico solo ha tenido palabras de elogio para sus jugadores: "Hoy solo puedo felicitarles y darles la enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo".

Finalmente, David Rocha se ha mostrado optimista de cara al futuro. Ha agradecido el apoyo de los aficionados desplazados y ya piensa en el próximo "partidazo" en casa ante la Minera, un rival directo. "El equipo viene de una dinámica muy buena y ha dado la cara, así que estoy muy esperanzado con lo que viene", ha concluido.