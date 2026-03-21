Almada pone el foco en la defensa tras caer ante el Levante: "Cometimos demasiados errores"

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, se ha mostrado muy duro con la actuación de su equipo tras la derrota ante el Levante en el Ciutat de Valencia, un resultado que deja a los ovetenses prácticamente sentenciados al descenso a Segunda División.

El técnico fue claro en su análisis: “No me gustó el partido que hicimos”. Almada lamentó la falta de seguridad defensiva, en contraste con el partido anterior ante el Valencia CF.

Errores defensivos y golpe anímico

Almada ha señalado directamente a las equivocaciones de su equipo como la causa principal de la derrota. “Colaboramos mucho con los errores defensivos”, afirmó, explicando que esas acciones permitieron al Levante adelantarse y marcar el ritmo. Según el técnico, los goles tempraneros del rival supusieron un fuerte “golpe anímico” del que el equipo no supo reponerse, a pesar de la disposición y las ganas que pusieron para levantar el resultado.

Colaboramos mucho con los errores defensivos que nos costaron el partido" Guillermo Almada Entrenador del Real Oviedo

La segunda mitad tampoco dejó buenas sensaciones al entrenador. A pesar de haber introducido “muchos jugadores de buen pie y ofensivos”, Almada reconoció que el equipo estuvo “muy impreciso” y con “poca fluidez con el balón”. Atribuyó parte de esta falta de claridad al mérito del Levante, que “presionó muy bien” e impidió que el Oviedo encontrara su juego.

Críticas a la gestión del partido

El técnico uruguayo también ha mostrado su descontento con el arbitraje y el ritmo del encuentro. Almada criticó que el juego estuviera constantemente interrumpido, lo que impidió la continuidad y perjudicó el espectáculo. “Se jugó muy poco, el partido estuvo cortado, la pelota pasó más afuera que adentro”, lamentó el entrenador, señalando que hubo un exceso de faltas pequeñas que no permitieron tener fluidez.

Se jugó muy poco, el partido estuvo cortado, la pelota pasó más afuera que adentro" Guillermo Almada Entrenador del Real Oviedo

Finalmente, el técnico ha hecho un llamado a la “autocrítica” para corregir la “irregularidad” mostrada y poder recuperarse de cara al próximo encuentro.