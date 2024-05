El consejo de los apicultores es que "si invades el territorio de la abeja, corre"

Hablamos ahora de abejas. Este fin de semana dos personas han resultado atacadas por estos insectos en Ciudad Rodrigo, en concreto en una carretera que se dirige a las antiguas piscinas, en la Cañada Real en dirección El Bodón. En un caso era un ciclista y en el otro un trabajador. Ambos tuvieron que ser atendidos en el centro de salud mirobrigense. El ciclista comentaba, en declaraciones a La GACETA deSalamanca, que pudo llamar por teléfono para pedir ayuda en un momento en el que las tenía todas encima.

"Si invades su territorio, corre"

En COPE Salamanca hemos ahondado en este suceso. Nos hemos puesto en contacto con Santiago Canete, experimentado apicultor. Nos dice "que es un caso extraño y que puede darse una imprudencia. Ya sea del apicultor al situar las colmenas cerca de un camino transitado o del propio ciclista que ha invadido la zona de las colmenas". Reconoce que las abejas, a diferencia de las avispas, no atancan, no pican; a no ser que estés invadiendo su territorio, su casa. "Es complicado porque el ciclista dice que era un enjambre volando. Y cuando vuelan todas juntas es porque están encontrando un nuevo hogar; es decir no tienen territorio ni casa". Canete entiende que casos raros existen.

Si esto ocurre, que te encuentres con un enjambre de abejas; Santiago lo tiene claro "tienes que echar a correr. Cuando te alejes de suterritorio dejarán de perseguirte."