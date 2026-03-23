La rebaja del IVA en los carburantes: un alivio para el consumidor que ahoga a las gasolineras

El impacto de la guerra en Irán ha obligado al Gobierno a movilizar un plan de choque de 5.000 millones de euros centrado en una rebaja fiscal directa para frenar la escalada de precios. A diferencia de crisis anteriores, el Ejecutivo ha optado por reducir el IVA del 21% al 10% y recortar el impuesto sobre hidrocarburos, buscando que el alivio llegue de forma inmediata al consumidor.

Esta nueva medida evita obligar a las gasolineras a adelantar el dinero de las bonificaciones, un mecanismo que durante la guerra de Ucrania generó un "enorme trastorno financiero" y logístico a los pequeños empresarios.

Desde la Asociación de Gasolineras de Palencia y Valladolid, su presidente, Ángel Fernández, ha valorado positivamente en COPE Palencia que se escuche su "reivindicación histórica" de bajar impuestos.

En esta ocasión, lo que se ha hecho es una rebaja del IVA y los impuestos hidrocarburos que se aplican directamente, dijéramos, al consumidor final" Ángel Fernández Presidente Asociación de Gasolineras de Palencia y Valladolid

Ángel Fernández ha explicado que durante la crisis de Ucrania "la bonificación de 20 céntimos la aplicábamos nosotros directamente al consumidor final, lo cual generó un trastorno enorme en los sistemas informáticos". En cambio, ha celebrado que "en esta ocasión, lo que se ha hecho es una rebaja del IVA y los impuestos hidrocarburos que se aplican directamente, dijéramos, al consumidor final".

Un alivio para transportistas y agricultores

El presidente de la asociación también ha destacado la mejora que el plan supondrá para otros sectores clave. "Los profesionales de transporte también van a recibir una bonificación de 20 céntimos, pero esa bonificación se la va a pagar directamente la gente tributaria a ellos, con la devolución del gasóleo profesional", ha detallado. El mismo procedimiento se aplicará a los agricultores, que también recibirán la ayuda de manera directa.

Incertidumbre en las estaciones de servicio

Pese al alivio inicial, el sector ha recibido la noticia con "profunda preocupación". Fernández ha insistido en que las gasolineras ya tienen sus tanques llenos con combustible adquirido al tipo impositivo anterior del 21%. Ahora, se ven obligadas a venderlo al cliente con el nuevo impuesto ya reducido, asumiendo la diferencia de su propio bolsillo.

Ahora queda la incertidumbre que qué va a ocurrir con ese diferencial que es del impuesto de hidrocarburos" Ángel Fernández Presidente Asociación de Gasolineras de Palencia y Valladolid

Ángel Fernández ha subrayado la situación de desprotección del sector: "Nosotros somos meros intermediarios. Todo el producto que tenemos comprado en nuestros tanques está comprado con el impuesto de hidrocarburos anterior". Esto genera una gran incertidumbre sobre cómo y cuándo compensará el Estado ese desajuste. "No sabemos cómo se va a liquidar eso, porque nosotros ya tenemos que cobrar el impuesto de hidrocarburos de ahora, que es menor que el de antes", ha lamentado.

COPE Gasolinera de Palencia

Esta diferencia de precio, que de momento soportan los propietarios, deja a muchas estaciones de servicio en una situación financiera delicada. El sector permanece a la espera de una respuesta oficial del Gobierno mientras la medida se mantendrá, en principio, hasta el 31 de junio, ligada a la evolución del IPC.