Horarios y recorrido de las procesiones del Domingo de Ramos en Alicante

La Semana Santa de 2026 arranca oficialmente este domingo a las 11:15 horas frente al palacio de la Diputación de Alicante. Allí se producirá la tradicional bendición de Palmas y ramas de olivo, en la avenida de la Estación. Cientos de niños y niñas volverán a lucir sus mejores galas para acompañar a Jesús Triunfante en su recorrido.

jesús triunfante

Se trata de una de las procesiones más multitudinarias de toda la Semana Santa. El mundo de las Hogueras, el de los Moros y Cristianos e infinidad de asociaciones festivas de los barrios y de las partidas rurales de Alicante realizarán este itinerario desde la Plaza de los Luceros hasta el Ayuntamiento.

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La procesión de Jesús triunfante entrando en Jerusalén discurrirá por la avenida de Alfonso El Sabio, avenida de la Constitución, Rambla de Méndez Núñez, Explanada, Plaza del Mar, Pórtico y llegando al Ayuntamiento de Alicante sobre las 14:30 horas.

oración en el huerto

También a las 11:30 horas pero desde la Basílica de Santa María sale la Hermandad Sacramental de Jesús en Samaría, Santa Oración en el Huerto y Santísima Virgen de la Paz. Integrada en la comunidad educativa del Colegio Inmaculada Jesuitas, destaca, además de la salida de la Basílica, el giro de los pasos por la calle Mayor con Muñoz, la subida de la cuesta de Villavieja a su regreso al templo y el himno del colegio a la finalización de la procesión, que está prevista para las 14.30 horas en la Plaza de Santa María.

El itinerario completo de la procesión de la Oración en el Huerto es el siguiente: Basílica de Santa María, Calle Mayor, Muñoz, Abad Penalva, Labradores, Plaza de San Cristóbal, Mestre Martínez, Rambla, Calle Mayor, Villavieja y Plaza de Santa María.

la verónica

Poco después, a las 12.15 horas, y también desde la Basílica de Santa María, partirá La Verónica, la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas, una de las cofradías con orígenes más antiguos de la ciudad (1946). La Verónica luce el manto heráldico que bordó Tomás Valcárcel dedicado a los municipios de la provincia de Alicante.

Este año estrena la nueva cruz de procesión del Santísimo Cristo de las Penas y la 1ª fase de restauración del trono de la Santa Mujer Verónica.

El itinerario completo para seguir a La Verónica es el siguiente: Basílica de Santa María, Calle Mayor, Muñoz, Labradores, Mestre Martínez, Rambla, Calle Mayor, Villavieja y Plaza de Santa María, con llegada a las 14.45 horas.

san pedro apóstol, primera procesión de la tarde

Por la tarde, a las 18 horas y desde la Basílica de Santa María, abrirá el recorrido oficial, la Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol del que son hermanos honorarios los Reyes de España.

El itinerario es el siguiente: Basílica de Santa María, Villavieja, Plaza de la Santísima Faz, calle Mayor, Plaza Abad Penalva, Plaza San Cristóbal, Rambla, Calle Mayor, Plaza de la Santísima Faz, Villavieja y Plaza de Santa María, con el horario previsto de llegada a las 21 horas.

cristo del hallazgo

A las 19 horas parte desde el Convento de las Capuchinas el paso de la Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y La Virgen Dolorosa, con el Sobremanto y el Puñal de la Virgen Dolorosa como grandes novedades.

Esta procesión pasará además por Cándida, Susana Llaneras, Alfonso El Sabio, Avenida de la Constitución, Rambla, Calle Mayor, Abad Penalva, Concatedral de San Nicolás, Labradores, Plaza San Cristóbal, donde se producirá el tradicional encuentro, Primo de Rivera y Calle San Vicente, donde termina a las 22.30 horas.

la esperanza y gran poder

A las 18:50 horas está prevista la salida de la Hermandad de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada desde la Parroquia de la Misericordia.

Durante sus más de cuatro horas de penitencia por las calles de Alicante pasarán por la Cuesta de la Antigua Fábrica de Tabaco, la Plaza de la Misericordia, Trafalgar, Concepción, Calderón de la Barca, López Torregrosa, Rambla, Miguel Soler, Concatedral de San Nicolás, Labradores, Plaza San Cristóbal, Concepción y Díaz Moreu, donde está prevista la llegada a las 23:15 horas.

santa flagelación

Debido a las obras en San Blas, este año la Hermandad de Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación cambiará parte de su itinerario habitual. El tradicional encuentro a las puertas de la parroquia se realizará en este 2026 en la sede de la Hermandad, en la calle Jaén.

El recorrido de esta procesión, que dura cinco horas desde las 18 hasta las 23 horas, es el siguiente: Calle Jaén, Soto Ameno, Santa Felicitas, Pintor Gisbert, Tucumán, General Marvá, Quintana, Pablo Iglesias, Alfonso El Sabio, Navas, Teatro, Duque Zaragoza, Rambla, Calle Mayor, Muñoz, Abad Penalva, Concatedral de San Nicolás y Abad Penalva, donde concluye a las 23 horas.