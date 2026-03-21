Un experto sobre el plan de choque del Gobierno contra la crisis energética: 'El descuento de 20 céntimos para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas busca que no trasladen el coste a los precios y evitar una inflación de segunda ronda'

El Gobierno de España ha publicado en el BOE un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la escalada de precios en los carburantes y la energía. Para analizar su alcance y efectividad, el experto en suministro energético y profesor de la Universidad Europea de Valencia, Roberto Gómez-Calvet, ha intervenido en el programa ‘Fin de Semana’ de Cristina López Schlichting. El experto ha valorado la rapidez del Ejecutivo, pero se ha mostrado escéptico con las ayudas indiscriminadas.

Gómez-Calvet ha señalado que, aunque España ha sido uno de los países más rápidos de la Unión Europea en actuar, las medidas generalizadas son problemáticas. En este sentido, el experto ha sido crítico con la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10% para todos los conductores, ya que este tipo de ayudas "facilitan o son regresivas, y que benefician a los más ricos y que dejan a un lado a los menos pudientes".

Las ayudas a sectores, las más acertadas

Por el contrario, el profesor ha defendido las ayudas directas a sectores específicos como las más efectivas. "Esas últimas medidas son las más acertadas, son las más apropiadas", ha afirmado, refiriéndose al ahorro de 20 céntimos por litro para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas. Según Gómez-Calvet, el objetivo principal de estas ayudas es "proteger a estos sectores, y no porque sean los más vulnerables, sino para intentar que ellos no suban precios y que se produzca una inflación en segunda vuelta".

Rebajas fiscales para contener la factura de la luz

El plan también incluye una importante rebaja fiscal en la electricidad, con la reducción del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción y la bajada del impuesto especial al 0,5%. Gómez-Calvet ha calificado estas medidas como positivas, destacando que la electricidad "viene a ser el vector que tiene que descarbonizar y tiene que, digamos, alejarnos de los combustibles fósiles". Ha añadido que es fundamental fomentar su uso y evitar la volatilidad de precios, que genera "mucha desconfianza" en el ciudadano.

Asimismo, el experto ha aplaudido la protección a los consumidores más vulnerables, a quienes no se les podrá cortar el suministro por impago hasta final de año, y la congelación del precio máximo de la bombona de butano. Ha explicado que el consumidor de butano suele estar en áreas no urbanas y sin alternativas, por lo que considera la bombona "un bien básico y es un bien esencial".

Incertidumbre ante la continuidad de la guerra

Preguntado por la posible polémica de impedir despidos en empresas que reciban ayudas o de limitar los márgenes empresariales, Gómez-Calvet ha considerado que son medidas de control habituales y necesarias. "Un país desarrollado que está aplicando ayudas y medidas tiene que proteger frente a esas empresas que tienen una cierta posición dominante en el mercado", ha subrayado.

Sin embargo, el experto ha advertido que la suficiencia de este plan de choque dependerá de la evolución de la guerra. Un conflicto prolongado aumentará la escasez de crudo y gas, y los precios seguirán subiendo porque "el mercado al final va a vender al al mejor postor". Por ello, ha insistido en la necesidad de transparencia por parte del Ejecutivo. "Un gobierno lo que tiene que es mentalizar y transferir información de cómo está la situación, y no estar permanentemente aplicando medidas que enmascaren esa realidad", ha sentenciado.

Un gobierno lo que tiene que es mentalizar y transferir información de cómo está la situación, y no estar permanentemente aplicando medidas que enmascaren esa realidad"

La situación global es delicada, con el precio del crudo rozando los 120 dólares por barril y tensiones geopolíticas como el reciente ataque de Irán a una planta gasística en Qatar. Además, ha apuntado a que "China ha prohibido las exportaciones de diésel", una señal de que las grandes potencias ya están protegiendo sus mercados ante una posible escasez.