Donaciano Dujo, agricultor: "Estaremos en la ruina si la subida de la gasolina no la compensan al 100%; los 20 céntimos que nos han dado a lo mejor lo suben la semana que viene"

Las medidas aprobadas por el gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra han entrado en vigor, y la bajada del IVA de los carburantes ya se percibe en las gasolineras. En el programa 'Herrera en COPE', el analista Jorge Bustos ha examinado la efectividad de estas ayudas, que los ciudadanos reciben con un optimismo cauto mientras los sectores más afectados las consideran insuficientes.

La advertencia del campo: 'Es papel mojado'

Pese a la ayuda extra de 20 céntimos de descuento por litro, sectores como el transporte o el campo español piden ir más allá. Donaciano Dujo, agricultor y responsable de Asaja en Castilla y León, ha mostrado su escepticismo, advirtiendo del riesgo de que la ayuda quede en nada. "Es que, a lo mejor, la semana que viene, los 20 céntimos que nos van a dar les han incrementado en el precio, y, entonces, no no vale para nada", ha declarado Dujo.

Si no hay un freno a esta especulación y luego se compensa la subida al 100%, estaremos en la ruina" Donaciano Dujo Agricultor

El responsable de Asaja ha sido tajante al exigir medidas más contundentes para evitar el colapso del sector. "Si no hay un freno a esta especulación, a tasar los precios, y luego se compensa la subida que hemos tenido al 100 por 100, estaremos en la ruina", ha sentenciado, subrayando la necesidad de que la compensación cubra la totalidad de los costes asumidos.

Medidas 'aceptables, pero no óptimas'

La visión de los expertos coincide en señalar las carencias del plan del Ejecutivo. El sindicato de técnicos de Hacienda, Getza, advierte que la bajada del IVA beneficiará más a los hogares con mayor renta. En la misma línea, el doctor de economía de la Universidad Pablo de Olavide, Diego Martínez, ha asegurado en COPE que las ayudas son demasiado generalizadas.

Alamy Stock Photo Un hombre repostando gasolina en una gasolinera de bajo coste Ballenoil en Madrid, España.

Para Martínez, las ayudas deberían haber sido más 'quirúrgicas'. Ha calificado las medidas de "aceptables, no son óptimas, pero, bueno, aceptables, porque las óptimas serían, obviamente, focalizar y poner el foco de manera mucho más precisa en aquellos colectivos que son especialmente vulnerables y son especialmente sufridores de la crisis energética que que nos está afectando".

El coste para las autonomías

Finalmente, Martínez también ha alertado sobre quién soportará el coste de estas medidas: las comunidades autónomas. "Se están modificando impuestos que están compartidos con las comunidades autónomas, el impuesto de hidrocarburos, el IVA, compartidos al 50, 58 por 100, al 50 por 100 respectivamente", explicó. Según el economista, las autonomías deberían ser compensadas por esta pérdida.

Sin embargo, el decreto del Gobierno no contempla esa compensación a los territorios por la caída de la recaudación. El impacto final en las arcas autonómicas dependerá del tiempo que se mantengan en vigor estas medidas.